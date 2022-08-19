وزير المالية ألمانيا يمكنها إقرار حزمة جديدة من المساعدات فِيْ مواجهة التضخم

قال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر يوم الجمعة إن ألمانيا قد تمول حزمة مساعدات جديدة بمليارات اليورو فِيْ مواجهة التضخم دون التخلي عَنّْ “قيود الديون”.

فِيْ 11 أغسطس، وعد بتقديم حزمة مساعدات جديدة للأفراد فِيْ مواجهة ارتفاع الأسعار فِيْ قطاعي الطاقة والغذاء، والتي من المتوقع أن تتفاقم هذا الخريف. لكنه كرر التزامه بالعودة إلَّى انضباط الميزانية العام المقبل مع الحفاظ على العجز عَنّْد 0.35٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

وردا على سؤال من صحيفة Rheinische Post حول حجم هذه المساعدة المحتملة، قال وزير المالية إن “عددًا صغيرًا من رقمين بمليارات اليورو ممكن”.

وأضاف أن هذه الحزمة الجديدة من تدابير الدعم مخصصة للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط ​​وستتضمن “إجراءات موجهة للشركات التي تستهلك قدرًا كبيرًا من الطاقة”.

بلغ معدل التضخم فِيْ ألمانيا 7.5٪ فِيْ يوليو، وهُو أقل بقليل من 7.6٪ المسجل فِيْ يونيو.

لكن وزير الاقتصاد روبرت هابيك قال إنه من المتوقع أن يكون الخريف والشتاء قاسيين فِيْ أكبر اقتصاد فِيْ أوروبا بسبب أزمة الطاقة “الاقتصادية المقبلة”.

سيواجه الألمان فواتير تدفئة وكهرباء أعلى فِيْ الخريف حيث قررت الحكومة السماح بارتفاع أسعار الطاقة بالتأثير على المستهلك النهائي.

ولم يحدد شولز متى وكَمْ ستكلف حزمة المساعدات. لكنه كرر التزامه باحترام القواعد الدستورية لانضباط الميزانية مرة أخرى فِيْ عام 2023 بعد 3 سنوات من الاستثناء فِيْ مواجهة جائحة COVID-19.

وقالت المستشارة الألمانية “نتوقع أن نكون قادرين على تنفِيْذ مشاريعَنّْا فِيْ الإطار المالي المتاح حتى الآن”.

دعت أصوات، خاصة داخل حزب الخضر المتحالف مع الحكومة والحزب الاشتراكي الديمقراطي، إلَّى تمديد تعليق “كبح النفوذ” فِيْ حال حدوث تدهُور حاد فِيْ الاقتصاد الألماني.