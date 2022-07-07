وزير المالية البريطاني الجديد جونسون يجب أن يرحل

قال وزير المالية البريطاني الجديد، ناظم الزهاوي، إن على رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، المغادرة، مشيرًا إلَّى أن البلاد تستحق حكومة مستقرة وموحدة.

جاء ذلك بعد ساعات من إعلان النائب المحافظ جيمس دودريدج أن جونسون والزهاوي سيضعان خطة مشتركة جديدة للاقتصاد الأسبوع المقبل تتضمن تخفِيْضات ضريبية.

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فِيْ وقت سابق، دعت المدعية العامة لإنجلترا وويلز، سويلا برافرمان، جونسون إلَّى الاستقالة، قائلة إنها ستترشح لتحل محله.

لكن جونسون أكد أنه لن يتنحى عَنّْ منصبه، قائلا إن البلاد لا تحتاج إلَّى مثل هذا القرار، بل المضي قدما فِيْ حكومة مستقرة.

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قالت مراسلة قناة العربية من لندن، كارينا كامل، إن المدعي العام لإنجلترا وويلز أشار فِيْ مقابلة مع إحدى وسائل الإعلام البريطانية إلَّى أن مسألة بقاء جونسون فِيْ منصبه هِيْ مجرد مسألة وقت.

وأضاف كامل، بحسب المقابلة، أن النائب العام شدد على استقالة جونسون، قائلا “إذا أراد جونسون الحفاظ على كرامته المتبقية، فعليه التنحي”.