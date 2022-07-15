وزير المالية السعودي على أعضاء مجموعة العشرين دعم توزيع الأسمدة للمزارعين

يعد ملف الأمن الغذائي من أهم القضايا المطروحة على طاولة وزراء مالية مجموعة العشرين، خلال اجتماعهم فِيْ إندونيسيا، اليوم الجمعة.

وفِيْ هذا الصدد، قال إنه يتعين على أعضاء مجموعة العشرين دعم توزيع الأسمدة على المزارعين وتعزيز التواصل بين المنتجين والمستخدمين.

من جانبها دعت وزيرة المالية الإندونيسية إلَّى إنشاء مجموعة العشرين لمنتدى مشترك للإشراف على خطة عمل مشتركة تهدف إلَّى تعزيز الأمن الغذائي ومواجهة الأزمة المقبلة فِيْ سلاسل توريد الأسمدة.

أما بالنسبة لوزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، فقد حثت دول مجموعة العشرين على اتخاذ خطوات عاجلة لمكافحة أي خطوات أحادية الجانب قد تتخذها الدول لتخزين المواد الغذائية أو الحد من صادراتها.