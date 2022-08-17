وزير المالية العراقي يقدم استقالته خلال جلسة الحكومة

قالت وكالة الأنباء العراقية، اليوم الثلاثاء، إن وزير المالية علي علاوي قدم استقالته خلال جلسة مجلس الوزراء.

وعقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي فِيْما تشهد البلاد أزمة سياسية حادة تفاقمت بفعل تحركات مختلف الأطراف فِيْ الشارع.

وتأتي هذه الاستقالة فِيْ وقت يواصل فِيْه التيار الصدري وخصومه فِيْ “الإطار التنسيقي” الضغط على الشارع مع تدهُور الأوضاع بينهما، حيث ينظم أنصار الصدر اعتصامًا منذ شهر تموز. 30 فِيْ باحات البرلمان، فِيْما بدأ أنصار “الإطار التنسيقي” اعتصامًا مضادًا على جدران المنطقة الخضراء قبل أيام.