وزير المالية المصري نحاول “حل الخلافات” مع صندوق النقد‭ ‬الدولي

تواصل مصر مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي بشأن برامج التمويل الجديدة، رغم الخلافات التي ظهرت بين الطرفِيْن والتي أعلنها الصندوق.

قال وزير المالية المصري محمد معيط لقناة العربية اليوم إن مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي مستمرة ونحاول “حل الخلافات”.

قال صندوق النقد الدولي، أمس، إن الحكومة المصرية بحاجة إلَّى اتخاذ مزيد من الخطوات لتعزيز تنمية القطاع الخاص وتحسين الحوكَمْة.

أشار المجلس التنفِيْذي لصندوق النقد الدولي فِيْ تقييمه لبرنامج الاستعداد الائتماني بقيمة 5.2 مليار دولار الذي تم الاتفاق عليه مع مصر فِيْ عام 2022، إلَّى أن “استمرار هشاشة مصر بسبب عبء الدين العام المرتفع ومتطلبات التمويل الإجمالية الكبيرة”.

يأتي ذلك فِيْ وقت تسعى فِيْه مصر للحصول على قرض جديد لدعم الاقتصاد المتضرر من تداعيات الحرب فِيْ أوكرانيا.

وقال المجلس التنفِيْذي لصندوق النقد الدولي فِيْ بيان عقب اجتماعه لتقييم برنامج القروض الأخير فِيْ مصر، إن مصر بحاجة إلَّى “تقدم حاسم فِيْ إصلاحات مالية وهِيْكلية أعمق” لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد وجعله أكثر مرونة فِيْ مواجهة الصدمات.

وبخصوص برنامج الطرح الحكومي، قال الوزير المصري إن البرنامج يشمل طرح 10 شركات قبل نهاية العام.