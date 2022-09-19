وزير المالية باكستان لن تتخلف مطلقاً عَنّْ سداد الديون رغم الفِيْضانات

وقال إنه على الرغم من الفِيْضانات الكارثية، فِيْ إشارة إلَّى أنه لن يكون هناك تراجع يذكر فِيْ الإصلاحات التي تم وضعها لتحقيق الاستقرار فِيْ اقتصاد البلاد المتعثر.

وأثرت الفِيْضانات على 33 مليون باكستاني وتسببت فِيْ أضرار بمليارات الدولارات وقتلت أكثر من 1500 شخص مما أثار مخاوف من أن باكستان لن تسدد ديونها.

وأضاف إسماعيل لـ “رويترز”، الأحد، أن “الطريق إلَّى الاستقرار كان ضيقًا بسبب البيئة الصعبة، وأصبح أضيق، لكن إذا واصلنا اتخاذ قرارات حكيمة، وسنفعل، فلن نتخلف عَنّْ السداد … بالتاكيد لا.”

تمكنت باكستان من إعادة برنامج صندوق النقد الدولي إلَّى مساره بعد شهُور من التأخير، وذلك بفضل القرارات السياسية الصعبة.

لكن المشاعر الإيجابية لم تدم طويلا قبل هطول الأمطار الكارثية.

وأوضح إسماعيل أنه على الرغم من الكارثة، فإن معظم سياسات وأهداف الاستقرار لا تزال على المسار الصحيح، بما فِيْ ذلك زيادة احتياطيات النقد الأجنبي المتضائلة.

وقال إن باكستان ستظل قادرة على زيادة الاحتياطيات بما يصل إلَّى 4 مليارات دولار حتى لو أضرت الفِيْضانات بميزان الحساب الجاري بمقدار 4 مليارات دولار فِيْ شكل المزيد من الواردات مثل القطن وأثرت سلباً على الصادرات.

لكنه قدر أن عجز الحساب الجاري لن يزيد بأكثر من ملياري دولار بعد الفِيْضانات.

الدفعة الكبيرة القادمة لباكستان هِيْ مليار دولار من سندات اليوروبوند المستحقة فِيْ ديسمبر، والتي قال إسماعيل إنه سيتم الوفاء بها “بالتأكيد”.

قال صندوق النقد الدولي يوم الأحد إنه سيعمل مع المجتمع الدولي لدعم جهُود الإغاثة وإعادة الإعمار فِيْ باكستان والسعي لضمان الاستدامة والاستقرار.

وأكد إسماعيل أن مصادر التمويل الخارجية مؤمنة، بما فِيْ ذلك أكثر من أربعة مليارات دولار من بنك التنمية الآسيوي والبنك الآسيوي للاستثمار فِيْ البنية التحتية والبنك الدولي.

ويشمل ذلك مبلغ 1.5 مليار دولار الشهر المقبل من بنك التنمية الآسيوي فِيْ إطار مرفق الدعم لمواجهة التقلبات الدورية، وهُو أداة لدعم الميزانية.

وأضاف الوزير أن استثمارات السعودية والإمارات وقطر ستصل إلَّى نحو 5 مليارات دولار فِيْ السنة المالية الحالية.