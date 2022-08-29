وزير المالية سيتم إصدار قرارات خلال 72 ساعة

أكد وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط أن القرارات ستصدر خلال 72 ساعة بهدف حل المشكلة.

وأوضح معيط فِيْ مؤتمر، اليوم الاثنين، أن الحكومة بصدد الإعلان عَنّْ إجراءات للتخفِيْف من أزمة تراكَمْ البضائع فِيْ الموانئ المصرية، مضيفا أن الإجراءات الجديدة التي سيتم الإعلان عَنّْها خلال أيام هِيْ بالاتفاق بين وزارات المالية والنقل والتجارة. والصناعة والبنك المركزي المصري.

وأوضح الوزير أن بلاده تستورد 110 ملايين برميل نفط سنوياً قفزت تكلفتها من 7 مليارات دولار إلَّى 15 مليار دولار سنوياً.

وأضاف أن الأجانب خرجوا من استثماراتهم فِيْ أدوات الدين بنحو 22 مليار دولار.

وبخصوص مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي، قال وزير المالية، إن المفاوضات استؤنفت مع صندوق النقد الدولي، ولا تدخل فِيْ إدارة مبادرات تمويل المشروعات الصغيرة وأسعار الفائدة.

وكانت تقارير صحفِيْة قد أشارت إلَّى طلب الصندوق توحيد أسعار الفائدة على القروض بما فِيْ ذلك قروض المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومبادرة التمويل العقاري.

عقد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، اجتماعا مع محافظ البنك المركزي الجديد، حسن عبد الله، ناقشا فِيْه عددا من الإجراءات المقترحة، ضمن إطار زمني محدد، للتعامل مع الوضع الاقتصادي الراهن وتداعياته. أزمة عالمية بما يضمن التكامل والتنسيق الكاملين فِيْ السياسات. المالية والنقدية.

كَمْا اطلع محافظ البنك المركزي رئيس مجلس الوزراء على موقف تفعيل قرار استبعاد متطلبات الانتاج والتشغيل من نظام الائتمان المستندي، واستعراض اهم الجهُود المبذولة فِيْ هذا الصدد تنفِيْذا لتوجيهات رئيس الجمهُورية. عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهُورية لدعم قطاع الصناعة.

كَمْا تمت مناقشة السياسات المقترحة للتعامل مع هذا الملف فِيْ المستقبل، وذلك لضمان توافر المنتجات المختلفة فِيْ الأسواق المحلية، واستمرار دورة الإنتاج والاقتصاد.

كَمْا تطرق الاجتماع إلَّى الجهُود الحالية التي تبذلها الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار، وتفعيل مشاركة القطاع الخاص فِيْ الاقتصاد، والأهداف الاقتصادية المستهدفة خلال الفترة المقبلة.

كشفت مصادر مصرفِيْة فِيْ البنوك قبل أيام، أن القائم بأعمال محافظ البنك المركزي، أصدر توجيهات للبنوك للحصول على العملات الأجنبية بشكل سريع لتمويل إتمام عمليات استيراد بعض السلع المخزنة فِيْ الميناء والتي يصعب تنفِيْذها. تستمر لفترة طويلة أو ضرورية فِيْ الحياة اليومية للمواطنين.

ولفتت المصادر إلَّى أن المقصود من ذلك تصفِيْة بعض السلع لتأمين الدولار لاستيرادها مثل السلع الكيماوية التي يصعب تخزينها لفترات طويلة أو الأدوية لعلاج الأمراض المزمنة والتي يصعب الاستغناء عَنّْها. وانتظر فِيْ الميناء لفترات طويلة.

ولفتت إلَّى أن البنوك أرسلت قائمة بجميع البضائع التي تم فتح اعتمادات مستندية لها والموجودة فِيْ الميناء، وتحتاج إلَّى النقد الأجنبي من أجل استكَمْال عمليات الاستيراد الخاصة بها، ويصعب استمرارها لفترة طويلة بسبب السوق بحاجة إليها أو قابلة للاشتعال مثل المواد الكيميائية.

قبل أيام، قرر البنك المركزي المصري رفع حدود السحب والإيداع النقدي سواء للأفراد أو الشركات، وهُو ما جاء بالتزامن مع مطالبة البنك المركزي للبنوك بالحد من جميع الالتزامات المطلوبة بالعملة الصعبة لرفع بعض القيود. بشأن استيراد وخروج البضائع المتراكَمْة بالموانئ المصرية لفترة طويلة بانتظار وصول المستوردين إلَّى الدولار.