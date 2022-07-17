وزير باكستان ستحصل على 4 مليارات دولار من دول صديقة

قال وزير المالية الباكستاني، بعد يومين من إبرام اتفاق مع الصندوق، إن باكستان من المرجح أن تحصل على 4 مليارات دولار من الدول الصديقة هذا الشهر لسد الفجوة فِيْ الاحتياطيات الأجنبية التي أشار إليها صندوق النقد الدولي.

وقد توصل صندوق النقد الدولي إلَّى أن من شأنه أن يمهد الطريق لصرف 1.17 مليار دولار.

يدرس مجلس الإدارة أيضًا إضافة مليار دولار إلَّى برنامج بقيمة 6 مليارات دولار تم الاتفاق عليه فِيْ عام 2022.

وقال الوزير مفتاح إسماعيل فِيْ مؤتمر صحفِيْ فِيْ إسلام أباد، “وفقا لصندوق النقد الدولي، هناك فجوة قدرها 4 مليارات دولار”، فِيْ إشارة إلَّى نقص الاحتياطيات الأجنبية.

وتابع “سنعمل بإذن الله لسد هذه الفجوة فِيْ شهر تموز”.

نعتقد أننا سنحصل على 1.2 مليار دولار من مدفوعات النفط المؤجلة من بلد صديق. نعتقد أن دولة أجنبية ستستثمر ما بين 1.5 و 2 مليار دولار فِيْ الأسْهُمْ … ربما ستمنحنا دولة صديقة أخرى الغاز بالائتمان وستقوم دولة صديقة أخرى بعض الودائع “. .

وذكر إسماعيل أنه بدون اتفاقية صندوق النقد الدولي، التي ينبغي أن تفتح آفاقًا أخرى للتمويل الخارجي، كان من الممكن أن تتخلف البلاد عَنّْ السداد.

وقال إن البلاد ستحصل أيضًا على حوالي 6 مليارات دولار من البنك الدولي وبنك التنمية الآسيوي فِيْ السنة المالية 2022-2023.

تلقت باكستان برنامج تمويل من صندوق النقد الدولي بقيمة 6 مليارات دولار فِيْ عام 2022، ولكن تم صرف أقل من نصف هذا المبلغ حتى الآن.