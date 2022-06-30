وزير خارجية العراق طرحنا تحويل الحوار بين الرياض وطهران إلى حوار معلن

أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أن العلاقات مع السعودية جيدة جدا وفي تطور مستمر.

زيارة الكاظمي للمملكة

وأضاف حسين في حديث لـ “العربية”، أن زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي للسعودية كانت تتعلق بالعلاقات التجارية وكذلك الحوار بين المملكة وإيران.

حوار مع طهران

كشف وزير الخارجية العراقي أن بلاده اقترحت تحويل الحوار بين الرياض وطهران إلى حوار علني، كاشفا أن هناك حوارات بدأت في بغداد بين الأردن وإيران ومصر وإيران.

وأشار إلى أن سياسة العراق الخارجية كانت ناجحة وهناك دعم كبير للعراق من دول كثيرة.