وزير فرنسي زيادات أسعار الكهرباء ستكون محدودة العام المقبل

قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير يوم السبت إن الزيادات فِيْ المعدل ستكون محدودة، دون الخوض فِيْ التفاصيل.

ونقلت قناة بي إف إم التلفزيونية الفرنسية عَنّْ لو مير قوله إن “الزيادات التي تحدث عَنّْها الرئيس ورئيس الوزراء ستكون زيادات محدودة”.

وأضاف أن الحكومة ستقدم أيضًا المساعدة للعائلات الأقل قدرة على دفع فواتير الطاقة.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال قبل أيام إن الأشهر المقبلة ستكون “صعبة”، فِيْما حذرت حكومته من ارتفاع أسعار الطاقة مع استمرار الحرب فِيْ أوكرانيا.

سيتعين على الحكومة الفرنسية أن تقرر فِيْ الأسابيع المقبلة ما إذا كانت ستجدد سقف أسعار الكهرباء والغاز، الذي ينتهِيْ فِيْ نهاية هذا العام، وما إذا كانت ستبقي على الخصم على الوقود. ساعد هذان الإجراءان فِيْ الحفاظ على التضخم الفرنسي عَنّْد مستوى أدنى مقارنة بالعديد من الدول الأوروبية، لكن لهما تأثير شديد على المالية العامة.

وقال متحدث حكومي الأسبوع الماضي إن فرنسا لا يمكنها الالتزام بسقوف أسعار الطاقة لمساعدة العائلات إلَّى الأبد.