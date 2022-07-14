وزير مالية الجزائر الجديد.. “كسالي” المخضرم يواجه 5 تحديات

مسيرة طويلة ومشغولة فِيْ مكتب وزارة المالية الجزائرية، اكتسب خلالها العديد من الخبرات ليحصل على لقب المخضرم الذي يستحقه فِيْ هذا القطاع.

إبراهِيْم جمال كسالي، وزير المالية الجديد فِيْ الجزائر، اكتسب خبرته فِيْ الوزارة من عمله كأمين عام للوزارة قبل تعيينه فِيْ المنصب الجديد.

أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مساء الخميس، مرسوما جمهُوريا بتعيين إبراهِيْم جمال كسالي وزيرا جديدا للمالية خلفا لعبد الرحمن راوية الذي أقيل فِيْ 14 يونيو لأسباب لا تزال غامضة.

وإبراهِيْم جمال كسالي هُو ثالث وزير للمالية فِيْ عهد الرئيس الجزائري الحالي وفِيْ حكومتيه الأولى والثانية (عبدالعزيز جراد وأيمن بن عبد الرحمن) بعد أيمن بن عبد الرحمن وعبد الرحمن راوية الذي كان اخر وزير للحرس القديم من النظام السابق.

من هُو إبراهِيْم جمال كسالي الذي أصبح ثالث وزير للمالية فِيْ عهد الرئيس الجزائري الحالي عبد المجيد تبون

من هُو ابراهِيْم كسالي

ابراهِيْم جمال كسالي “من اصحاب المنزل” يعرف اسراره ونقاط قوته وضعفه. وكان آخر منصب شغله قبل توليه وزارة المالية هُو “أمين عام وزارة المالية” منذ 3 يونيو 2022.

من المعروف فِيْ الجزائر أن منصب “الأمين العام” لوزارة ما يمكن أن “يعتبر أكثر أهمية من منصب وزير” من الناحية الفنية والمهنية، فهُو منصب “يتحكَمْ فِيْ المعلومات ويعلم كل شيء”. الأشياء الصغيرة داخل القطاع “، وترقى إلَّى منصب” نائب وزير “من وجهة نظر بروتوكولية.

كَمْا شغل إبراهِيْم كسالي منصب عضو مجلس إدارة البنك العربي للتنمية الاقتصادية.

كَمْا شغل منصب رئيس الاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين.

5 تحديات

تزامن إقالة الراوية وتعيين كسالي على رأس إحدى أهم الوزارات فِيْ الجزائر، مع كشف الحكومة الجزائرية عَنّْ توجهها الاقتصادي الجديد، وموافقتها على تعديلات عميقة لقانون الاستثمار فِيْ محاولة لتصحيح الوضع. أخطاء هِيْكلية وقانونية شابت القوانين السابقة، وتسببت فِيْ عزوف المستثمرين الأجانب عَنّْ السوق الجزائرية، مما أدى إلَّى تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة فِيْ السوق الجزائرية إلَّى نحو مليار دولار.

كَمْا يأتي قبل أن يعتزم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وحكومته تقديم مشروع قانون جديد لـ “تقنين الدعم الاجتماعي”، بعد إعلان الرئيس تبون فِيْ وقت سابق عَنّْ برمجة مشاورات مكثفة مع الأحزاب والنقابات والمجتمع المدني لإثراء النقاش حول “إلغاء الدعم”. وتعويضها بمنح مالية للأسر الفقيرة فقط “. .

التحدي الثالث الذي ينتظر وزير المالية الجديد هُو مشروع الموازنة التكَمْيلية لعام 2022 التي طالب بها الرئيس الجزائري من حكومته منذ الشهر الماضي، ودعا إلَّى مواءمتها مع التطورات الأخيرة المتعلقة بتخليص خزانة الدولة من مواردها المالية. معاناة نتيجة ارتفاع أسعار النفط فِيْ الأسواق العالمية وسط توقعات بإحياء المشاريع الكبرى. تم تجميده والإعلان عَنّْه كآخر.

التحدي الرابع الذي ينتظر وزير المالية الجزائري الجديد أيضًا هُو إعداد موازنة 2022، حيث تسعى حكومة الرئيس الجزائري إلَّى “الاستفادة من الوفرة المالية الناتجة عَنّْ ارتفاع أسعار النفط، وفِيْ نفس الوقت عدم تكرار ذلك”. سيناريو العقد السابق عَنّْدما أهدرت الجزائر فرصة الوفرة المالية التي بلغت نحو ألف مليار دولار بنهاية 2014، قبل أن يتآكل احتياطي الصرف إلَّى نحو 40 مليار دولار.

الملف الأخير، ولعله الأكثر حساسية الذي ينتظر الوافد الجديد على رئاسة وزارة المالية فِيْ الجزائر، هُو ملف تصنيع واستيراد السيارات الأجنبية.

وهُو الملف الذي أثار فضائح فساد كبرى فِيْ العقد الماضي، ما دفع الرئاسة الجزائرية الحالية إلَّى “التباطؤ” قبل إعادة إرسال مشاريع لإعادة تصنيع السيارات الأجنبية فِيْ الجزائر، وسط حديث عَنّْ مفاوضات تجري مع شركات عالمية “. لكنها مفاوضات بطيئة “.

كشفت مصادر جزائرية مطلعة من وزارة الصناعة الجزائرية لـ “العرب اليوم الأخبار” أن الشركات الكبرى التي تتفاوض الجزائر معها “تحاول الحصول على ضمانات قانونية وعملية من أجل عدم تكرار سيناريو الفساد الذي حدث. مع رجال الأعمال الجزائريين فِيْ عهد النظام البائد “مما كلف خزانة الدولة الجزائرية خسائر. تجاوزت الملياري دولار سنويا حسب تأكيدات رسمية.

قد تكون هذه هِيْ البطاقة الأقوى التي دفعت إبراهِيْم كسالي لتولي المحفظة المالية فِيْ الجزائر، وهُو الذي شغل منصب “رئيس الاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين”، خاصة وأن الحكومة الجزائرية تعول عليها. إحياء القطاع الصناعي فِيْ البلاد.