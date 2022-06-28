وزير مصري يؤكد لم يعد بإمكاننا الاعتماد على “الأموال الساخنة” لتمويل الميزانية

وأكد أن الحكومة لم يعد بإمكانها الاعتماد على مشتريات الأجانب من أذون وسندات الخزانة لتمويل ميزانيتها، بل العمل على تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر.

وقال معيط لغرفة التجارة الأمريكية، الإثنين، إن “الدرس الذي تعلمناه هُو أنه لا يمكنك الاعتماد على هذا النوع من الاستثمار، فهُو يأتي فقط للحصول على عوائد عالية، وبمجرد حدوث صدمة تغادر البلاد”.

وأضاف “على مدى أربع سنوات عملت خلال ثلاث صدمات من هذه الأموال الساخنة”.

وأوضح معيط أن نحو 15 مليار دولار غادرت مصر خلال أزمة الأسواق الناشئة فِيْ 2022، وما يقرب من 20 مليار دولار غادرت البلاد عَنّْدما تفشى جائحة “كوفِيْد -19” خلال عام 2022.

واجهت مصر أزمة مماثلة هذا العام عَنّْدما غزت روسيا أوكرانيا وبدأت الولايات المتحدة فِيْ رفع أسعار الفائدة.

وأدى ذلك إلَّى خروج جماعي للمحافظ الاستثمارية التي تقدر بنحو 20 مليار دولار.

وشدد معيط “علينا الاعتماد على الاستثمار الأجنبي المباشر … علينا الاعتماد على تحسين بيئتنا الاستثمارية، وعلينا الاعتماد على زيادة مشاركة القطاع الخاص”.

وأشار إلَّى أن قفزة التضخم إلَّى 13.5٪ حولت أسعار الفائدة الحقيقية إلَّى سلبية.

وأوضح معيط “لدينا خطة .. البند الأول، أننا نجري محادثات مع العديد من المستثمرين فِيْ الخليج وغيرها ولدينا أصول، والبند الثاني سهُولة الاقتراض، ربما من بنوك دولية أو أوروبية، والبنك الدولي. أو بنك التنمية الأفريقي “.

ورغم أن الانخفاض الحاد فِيْ عدد الزوار الأوكرانيين والروس وجه ضربة للسياحة فِيْ مصر، قال معيط إن القطاع يتعافى وأن أرباح صادرات الغاز تتزايد.

وأضاف أن مصر تبحث أيضًا فِيْ تمويل غير تقليدي مثل تكرار سندات الساموراي التي باعتها فِيْ اليابان فِيْ مارس.

قال “يمكنني العودة مرة أخرى”. “الآن أتحدث إلَّى الصينيين لإصدار سندات باندا. إنها رخيصة للغاية.”