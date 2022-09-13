وسائل إعلام رسمية الصين ستتخذ مزيدا من الإجراءات لاستقرار الاقتصاد

قال رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ، يوم الاثنين، إن الصين ستواصل اتباع سياسات مرحلية لتحقيق الاستقرار فِيْ اقتصادها، مع التركيز على تحفِيْز الاستهلاك ودعم الاستثمار، وتنفِيْذ هذه السياسات فِيْ أقرب وقت ممكن، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الحكومية.

وقال لي إن الصين ستطبق إجراءات مختلفة فِيْما يتعلق بالتوظيف والأسعار.

ونقلت الإذاعة الحكومية عَنّْ لي قوله إن “الصين ستشجع انتعاش الاستهلاك كقوة دافعة رئيسية، وستبذل جهُودا أكبر لتعزيز الاستثمار الفعال”.

تجنب ثاني أكبر اقتصاد فِيْ العالم الانكَمْاش فِيْ الربع الثاني وسط عمليات إغلاق واسعة النطاق لاحتواء Covid-19 وضعف فِيْ سوق العقارات كان له تأثير سلبي على الاستهلاك ونشاط المصانع.

وقال لي أيضا إن الصين ستسرع فِيْ بناء المشاريع الرئيسية وستزيد من سياسة تمويل البنوك بناء على احتياجات الاقتصادات المحلية.

أظهرت البيانات الأخيرة أن الاقتصاد الصيني فقد المزيد من الزخم فِيْ أغسطس، حيث استمر نشاط المصانع فِيْ الانخفاض وتباطأ نمو الصادرات بينما تراجع الطلب وسط تشديد قيود كوفِيْد.

فِيْ الأسبوع الماضي، أعلن مجلس الوزراء الصيني عَنّْ مزيد من الخطوات لتحفِيْز الاستثمار، وتوسيع حزمة من الإجراءات لتعزيز الاقتصاد الذي تضرر بشدة من الوباء.