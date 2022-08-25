وسائل المحافظة على أمن المعلومات ،يوجد الكثير من البرامج والخدمات الإلكترونية التي تعمل على الحفاظ على خصوصية البيانات وعدم تعرضهم للسرقة والاختراق ،وذلك بسبب عدم الوقوع في مشاكل التعرض للابتزاز والاحتيال والنصب من قبل ناس مجهولة الهوية كذلك توفر بعض البرامج الإلكترونية عدم الصدق والشفافية عند وضع البيانات الشخصية على تلك البرامج.

وسائل الحفاظ على أمن المعلومات

لا يقتصر أمن المعلومات على الحفاظ على المعلومات من الاختراق فحسب، بل يصل إلى نقطة الحماية من التدمير غير المشروع وسرقة المعلومات. في الفقرات التالية سنتعرف على الطرق المستخدمة للحفاظ على المعلومات من الاختراق والدمار:

1- حماية كلمة السر

جدير بالذكر أنه يجب استخدام كلمة مرور قوية لحماية الأجهزة والشبكات وجميع البيانات، ويمكن أن تتضمن كلمة المرور القوية مجموعة من الرموز والأرقام والحروف، ويجب ألا تحتوي على بعض الكلمات الشائعة التي يسهل تخمينها، أو بعض أعياد الميلاد.

من الضروري أيضًا أن يكون لديك كلمة مرور خاصة لكل مستخدم، وإذا قمت بإنشاء ملف تتم فيه كتابة جميع كلمات المرور المستخدمة، فيجب التأكد من تخزينه في مكان آمن لا يمكن الوصول إليه، مع الحرص على تشفيره بكلمة المرور الخاصة به.

2- فكر جيدًا قبل الضغط

تعتمد معظم عمليات الاحتيال على إرسال رسائل بريد إلكتروني تطلب اسم مستخدم وكلمة مرور، أو تطلب بعض المعلومات الخاصة.

يقوم بعض المحتالين أيضًا بإنشاء عدد من مواقع الويب المزيفة، والتي تعمل على طمأنة المستخدم حتى يقوم بإدخال البيانات دون أدنى شك ،لذلك، يجب عليك البحث بعناية عن مصدر الرسالة قبل كتابة أي بيانات خاصة بك أو النقر فوق أي رابط مجهول، ولهذا السبب يعتبر هذا الإجراء أحد وسائل الحفاظ على أمن المعلومات.

3- جدار الحماية

في نطاق وسائل الحفاظ على أمن المعلومات، تجدر الإشارة إلى أن جدار الحماية هو جهاز يستخدم لغرض الحفاظ على أمن المعلومات، من خلال وضعه في النقطة التي يتم فيها توصيل الشبكة والخادم.

الإجراءات المتخذة للحفاظ على أمن المعلومات

بدءًا من تحديد وسائل الحفاظ على أمن المعلومات، من الضروري معرفة أن هناك العديد من الإجراءات التي يمكن اتخاذها لغرض الحفاظ على أمن المعلومات، ومن خلال الفقرات التالية سنتعرف على مجموعة من هذه الإجراءات:

1- إجراء تدريب توعوي سنوي للموظفين

من أهم الإجراءات التي يجب اتباعها لتلافي خرق المعلومات الحملات التوعوية والتدريب، على النحو التالي

في حالة حدوث خطأ بشري في المؤسسات الكبيرة، سيؤدي ذلك إلى التعرض للتهديدات والاحتيال.

عندما لا يتمكن الموظفون من تحديد الرسائل التي يكون هدفها هو الاحتيال والقرصنة والاحتيال، فقد يؤدي ذلك إلى تعريض المؤسسة بأكملها للخطر، الأمر الذي يتطلب الوعي بكيفية التعرف على هذا النوع من الرسائل.

وبالتالي، يمكن القول أن هناك العديد من المشاكل التي لا يمكن حلها تقنيًا، لذلك يجب على جميع المنظمات إجراء تدريب دوري من أجل تدريب الموظفين على تجنب الوقوع في فخ الاحتيال.

2- التدريب على كيفية إدارة كلمة المرور

في سياق الحديث عن طرق الحفاظ على أمن المعلومات، فإن إدارة كلمات المرور ليست شيئًا يجب التقليل من شأنه، على الرغم من أننا جميعًا لدينا كلمات مرور نديرها بأنفسنا، ولكن لا يفهم الجميع أهمية قوة كلمة المرور، فإن إدارة كلمات المرور القوية تساهم في الحفاظ على أمن المعلومات .

3- مراقبة الأجهزة باستمرار

لا يعني الاهتمام بتعيين كلمة مرور قوية أن الاهتمام الجسدي بالأجهزة ليس ضروريًا أو مهمًا، فقد اضطررت إلى ترك أجهزتك لفترة طويلة ويجب قفل الأجهزة حتى لا يتمكن أي شخص آخر من استخدامها.

4- استخدم برامج مكافحة الفيروسات

أولا من الضروري التأكد من أن هذه البرامج المستخدمة لمكافحة الفيروسات هي من مصادر موثوقة، حيث أنها تحمي أجهزتك من الاختراق وتحافظ على أمن المعلومات وليس تدميرها، ولكن في حالة استخدام برامج من مواقع غير موثوق بها، قد تكون هذه البرامج نفسها مصدر خطر لمعلوماتك وأجهزتك.

ما المقصود بأمن المعلومات

بدءاً من ذكر وسائل الحفاظ على أمن المعلومات، لنتعرف على مفهوم أمن المعلومات. يمكن القول أن أمن المعلومات هو الحماية التي تقوم بها المنظمات من أجل الحفاظ على بياناتها ومعلوماتها الخاصة، بالإضافة إلى أن أمن المعلومات يعني معالجة العواقب التي تنجم عن الإجراءات. غير مبرر من قبل الآخرين ،كما يساعد أمن المعلومات في الحفاظ على العمليات التجارية وبيانات الموظفين، حيث إنه يحدد الأسس التكنولوجية التي يمكن أن تؤثر على سرية هذه البيانات.

أهمية أمن المعلومات

في سياق الحديث عن طرق الحفاظ على أمن المعلومات، تجدر الإشارة إلى أن أمن المعلومات في عصرنا له أهمية كبيرة لجميع المنظمات، وذلك لحاجتها إلى حماية معلومات النظام الذي تستخدمه، وكذلك حماية بيانات الموظف.

ترتبط أهمية أمن المعلومات أيضًا بقدرة المنظمة على العمل، وقدرة الموظفين على العمل على الأنظمة المختلفة في المنظمة دون قلق ،وتتمثل هذه الأهمية أيضًا في الحفاظ على البيانات التي تعمل عليها المنظمة من السرقة أو إتلاف البيانات وإتلافها، كما أنها مهمة أيضًا لحماية الأصول التكنولوجية المستخدمة في المنظمة.

أهداف برامج أمن المعلومات

ما زلنا في طور الحديث عن طرق الحفاظ على أمن المعلومات. هناك العديد من الأهداف التي تحملها برامج أمن المعلومات والتي سنتناولها في النقاط التالية:

السرية من أهم أهداف أمن المعلومات ضمان خصوصية البيانات والمعلومات الخاصة بالمنظمة أو الأفراد، وتعتبر كلمات المرور والتشفير من أفضل الطرق لضمان حماية السرية.

النزاهة وذلك للتأكد من أن البيانات التي تمتلكها المنظمة دقيقة وموثوقة، ولا يُسمح بالتلاعب بها أو إتلافها أو فقدها.

التوافر والوصول في حالة طلب العميل الاطلاع على المعلومات الشخصية التي تخصه، يمكن فقط لمن لهم الحق في الوصول إليها منحها للعميل، ولا يمكن لأي شخص آخر الوصول إليها.

التهديدات لأمن المعلومات

من خلال تقديم وسائل الحفاظ على أمن المعلومات، يمكن القول أن التهديد هو عملية استغلال وجود خطأ يمكن من خلاله اختراق المعلومات أو إتلافها أو تعديلها أو محوها. فيما يلي سنتعرف على أبرز التهديدات لأمن المعلومات:

هجمات البرمجيات تعتبر من أكثر أنواع التهديدات لأمن المعلومات شيوعًا، حيث إنها مجموعة من الفيروسات المنتشرة في نظام التشغيل من أجل إتلاف قاعدة بيانات المنظمة.

البرمجيات الخبيثة وتجدر الإشارة إلى أن هذا النوع عبارة عن مجموعة من الأكواد يمكن من خلالها للمحتال أن يتطفل ويخترق أمن المعلومات، ويحدث هذا أيضًا من أجل الحصول على بعض المعلومات أو إتلافها.

وسائل المحافظة على أمن المعلومات كذلك توجد برامج خاصة بالحفاظ على سرية البيانات على أجهزة الكمبيوتر ومنها كلمات المرور ووضعها أنها تحتوي على أرقام وأحرف إنجليزية بالإضافة الى رموز مع التنويه على عدم مشاركتها مع أي شخص من الاصدقاء.