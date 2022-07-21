وسام السويلمي تقرر العودة رسميا إلَّى السعودية.. وهذا أول تعليق لها

قررت الفتاة السعودية المقيمة فِيْ ألمانيا، وسام السويلمي، العودة رسميًا إلَّى بلدها، بعد ثلاثة أسابيع من تراجعها عَنّْ هذا القرار بعد تلقيها تهديدًا بالقتل على غرار طالبة جامعة المنصورة فِيْ مصر، نيرة أشرف، عَنّْد عودتها إلَّى مصر. المملكة.

وقال السويلمي إنه سيعود رسميًا إلَّى السعودية فِيْ غضون أسبوع من الآن.

كَمْا وثقت الفتاة السعودية مقطع فِيْديو لم تظهر فِيْه صورتها، ذكرت فِيْه أن “هذا القرار نهائي”، معربة عَنّْ “ثقتها فِيْ أن الحكومة ستحميها وتأخذ حقها”.

وأوضح وسام السويلمي أن “الخطوة الأولى التي سيتخذها ستكون سحب لجوئه يوم الاثنين بالتنسيق مع السفارة (السعودية) ومن ثم التوجه إلَّى المملكة فِيْ أقرب رحلة طيران”.

وأشار إلَّى أنه كتب قائمة بأسماء من أقاربه، “ستستدعيهم وزارة الداخلية للتوقيع على تعهد بعدم الإضرار بها”.

ورد وسام على أحد المتابعين الذي طلب منه عدم الإعلان عَنّْ عودته إلَّى المملكة قائلاً “لقد أعلنت ووثقت وصورت كل ما أدينني برعاية الله ثم بيت آل سعود. لأمه لإزالة شعرة من رأسي “.

فِيْ 30 يونيو الماضي، كشف وسام السويلمي أنه تلقى تهديدًا بالقتل على طريقة نيرة أشرف، لقراره العودة إلَّى المملكة.

ونشر السويلمي رسالة على تويتر قال فِيْها أرسل لي صورة مشرقة، وقال إنك ستكون هكذا، أخشى أن أموت خيانة. عائلتي، الله لن يغفر لك ولا يغفر لك، وسيجعلك تشعر بنفس الشدة وأكثر، ولن تكون آمنًا بعد الخراب الذي سيدفعك إلَّى الهاوية، والله إن كانت خطيتي بينك وبينك. الجنة، لن أغفر “.

استطاعت الفنانة السعودية، فايز المالكي، مساعدة وسام فِيْ اتخاذ قرار العودة إلَّى المملكة قبل نحو ثلاثة أسابيع، خلال حديثه معها، واعداها بذلك فِيْ السفارة.

وأقنع المالكي السويلمي بالعودة للسعودية وحرص على طمأنته بأنه سيحصل على الدعم والأمن داخل المملكة بعد أن كشف عَنّْ رغبته فِيْ العودة والعيش فِيْ بلاده.

وأعطى فايز المالكي النصيحة لسام السويلمي قائلاً “مثل ما خفته على ابنتي، أخاف عليك. (…) إن شاء الله ترجعون بصحة جيدة”.

وأكد المالكي أن كل السعوديين يدعمونها، خاصة بعد أن عبرت عَنّْ معاناتها فِيْ ألمانيا، مشيرة إلَّى أن هناك من يحرض الفتيات السعوديات على الفرار من المملكة “هناك من يدعمهن ويمولهن”.

وكشفت وسام السويلمي أنها تعرضت للمضايقات فِيْ ألمانيا لكونها سعودية الجنسية، بالإضافة إلَّى الضرب والعَنّْصرية “حتى تعرضت للضرب فِيْ مستشفى فِيْ ألمانيا”، وشبه الأمر فِيْ ألمانيا بالجحيم “أتمنى لو لم أكن”. ر فعلت ذلك “. تعال إذا تم القبض علي. هنا جحيم من الاغتراب والسجن والمرض العقلي والخوف والرعب. ماذا قلت، بكيت دما “.

وطالب فايز المالكي بالتوجه للسفارة وحمايتها قائلا ارجع للسفارة وأنا واثق أن سفارة الحرمين فِيْ ألمانيا ستستقبلك غدا وتزودك. بأمان. وتحسين الأمن.

وبعد عدة ساعات، أعلنت وسام السويلمي أنها فِيْ طريقها إلَّى السفارة، فِيْما أعلن فايز المالكي استعداده لمقابلتها فِيْ المطار قبل مغادرة الفتاة.

وكانت وسام قد كشفت فِيْ وقت سابق أن والدها ضربها ضربًا مبرحًا حتى الموت، مما دفعها إلَّى اتخاذ قرار الهرب، مشيرة إلَّى أنه “لم يكن مهمًا إلَّى أين ستذهب، وكل ما تهتم به هُو البقاء بمفردها”. بنفسها.”

وأوضحت، فِيْ حديثها عَنّْ قِصَّة حياتها، أن “والدتها تخلت عَنّْها عَنّْدما كانت صغيرة، فعاشت مع جدتها التي أساءت إليها، قبل أن يأخذها والدها بعيدًا، ويتحرش بها ويتحرش بها”، على حد قولها. .