وسام السويلمي وش ترجع

وسام السويلمي وما يعود بالفتاة التي أطلقت مواقع التواصل الاجتماعي سابقًا بتفاصيل قصتها الحزينة وعادت مؤخرًا إلى الواجهة بعد حديثها الطويل مع الفنانة المالكي عن معاناتها الجديدة اليوم من العنصرية الألمانية والتي من أجلها سيوفر لك الموقع جريدة الساعةي جميع البيانات المتعلقة به وسيبلغك عني.

وسام السويلمي

وسام السويلمي ناشطة اجتماعية سعودية المولد ظهر اسمها مؤخرًا على منصات التواصل الاجتماعي، على خلفِيْة قصتها المؤلمة مع والدها وشقيقها، والتي أثرت على الطريق السعودي بأكَمْله الذي تعاطف مع حالتها الحزينة. حيث عانى ثلاث سنوات من الألم والعار .. فِيْ دولة أجنبية بعد مغادرته المملكة بحثا عن الأمن.

وسام السويلمي كَمْ عمره

وسام السويلمي يبلغ من العمر عشرين عاما. ولدت فِيْ منطقة الحدود الشمالية فِيْ بداية الألفِيْة الجديدة، وهُو ما أكدته وسام نفسها خلال بثها المباشر الأخير. لكن اللافت للنظر هُو مدى الجرأة التي تمتلكها وسام رغم صغر سنها حتى استطاعت أن تكشف عن الألم الذي دفن فِيْ صدرها.

سيرة وسام السويلمي

تولى وسام السويلمي مهمة توعية المراهقات من الحجز المنزلي، حتى لا تتكرر المأساة التي مرت بها فِيْ منزل والدها. برزت كشخصية مؤثرة فِيْ المجتمع وتدافع عن قضايا المرأة.

الاسم والنسبة وسام السويلمي – باللغة الإنجليزية “وسام السويلمي”.

والدها مونس نير السويلمي.

والدتها غير معروف.

تاريخ ومكان الميلاد ولد سلام على الحدود الشمالية – المملكة العربية السَعُودِيْة فِيْ بداية الألفِيْة الجديدة.

مكان الإقامة لاجئ فِيْ ألمانيا.

العمر عشرين سنة.

الجنسية السَعُودِيْة.

الرمز الإسلام.

الحالة الاجتماعية أعزب.

المؤهل الأكاديمي لا يوجد.

اللغة الرسمية العربية – لهجة سعودية.

المهنة ناشطة اجتماعية.

وسام السويلمي إلى ماذا ستعود

أكدت الناشطة سلام السويلمي أن عائلة السويلمي من أصل عنزة وثقت بنفسها عبر حسابها الرسمي على سناب شات الذي أسمته وسام العنزي، وعنزة قبيلة عربية عريقة تعود أصولها إلى بني عدنان. .

أما أسلاف عنزة المعاصرين فهم الأخوان بشر والمسلمون والبكرس والتغليبيون، لكن قبيلة عنزة بن أسد دخلت البكرس من الجانب الإسلامي من عصور ما قبل الإسلام حتى يومنا هذا.

القِصَّة الكاملة لسام السويلمي

قِصَّة حزينة لسام السويلمي مدمجة فِيْ تفاصيل مضايقاتها من قبل والدها وعمها، حيث كسر الأخير صمتها قبل أكثر من شهر وتحدث عن أحداث كانت أشبه بسكين عالقة فِيْ صدرها دون أن تتمكن من ذلك. ليكشف عن مدى الألم الذي يعانيه من الخوف من الفضيحة، فقرر مغادرة المملكة. وفِيْ محاولة لإغلاق هذه الذكريات مع الماضي، استقر فِيْ ألمانيا كلاجئ، ولكن بعد ثلاث سنوات لم يستطع الصمت حتى وأعلنت عن إصابتها ودعت السلطات إلى معاقبة والدها مون ناير وشقيق حمدالله المتهمين بمضايقة شقيقتها الكبرى واغتصابها.

وسام السويلمي كليب مع والدها

ونشرت السويلمي مقطع فِيْديو يوثق لحظات اعتداء والدها عليها، حتى تم إطلاق الهاشتاغ # مضايقة مونس ناير، ووصل إلى أقبية الأجهزة الأمنية، التي تعهدت بالتدخل السريع واعتقال مونس. وأكدت الحالة بدورها أن سعادتها لا توصف عندما تلقت مقطع فِيْديو يوثق قيام قوات الأمن بإغلاق المنزل الذي كانت تعيش فِيْه وهِيْ طفلة وتنهِيْ رحَلْتها بالخجل.

فايز المالكي يقنع وسام السويلم بالعودة إلى المملكة المتحدة

وعرض المالكي لجمهُوره بثًا مباشرًا مع وسام السويلمي، اللاجئ فِيْ ألمانيا، استمر ساعتين حاول خلالها إقناعها بالعودة إلى المملكة. بصفته ابنته، أبلغته بدورها بمحنة النساء السعوديات اللواتي يهربن إلى ألمانيا، وكثيرا ما يتحرشون بها لأنها سعودية، معبرة عن مدى العنصرية الألمانية تجاه العرب، لذلك طلب منها الذهاب إلى السفارة، فهِيْ مرتاحة. من عذابها الذي وعدها بعد أن وعدت بأن تكون أول متلق لها عند عودتها.

وسام السويلمي إنستغرام

تمتلك وسام السويلمي حسابًا رسميًا على منصة التواصل الاجتماعي إنستجرام، مع ما يقرب من 19 ألف متابع، كلهم ​​معجبون بهدفها الذي أصبح موضوعًا للرأي العام فِيْ المملكة.

لذا؛ فِيْ ضوء استعراضنا لآخر مشاركات وسام السويلمي العنزي على انستجرام نكَمْل مقالنا بعنوان وسام السويلمي وماذا تعود حيث تعرفنا من خلال فقرات مختلفة على شخصية وسام وهِيْ وسام. معاناة.