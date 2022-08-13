وسام بريدي وزوجته ريم السعيدي برقِصَّة رومانسية

شارك المذيع والفنان اللبناني وسام بريدي مع متابعيه عبر حسابه الرسمي على “انستجرام” مقطع فِيْديو لرقِصَّة رومانسية مع زوجته عارضة الأزياء التونسية ريم السعيدي.

وظهر برادي مع زوجته خلال الفِيْديو وهُو يرقص بشكل رومانسي على أغنية أجنبية قوية، لكن الثنائي اقترب منه بهدوء ورفق عبر حركات صامتة مليئة بالرومانسية والحب والدفء.

اختارت برادي ارتداء جاكيت أسود، مع بنطال جينز غامق، وكذلك للسعيدي الذي فضل ارتداء تنورة جلدية سوداء وقميص أسود، مع اختيار تسريحة شعر السمور كوسيلة لتبسيط المشهد.

أرفق برادي المقطع بالفِيْديو بالكلمات “رجوع إلَّى حيث بدا … شريكي فِيْ الرقص”.

وامتدّت التعليقات إلَّى مقطع فِيْديو ببطاقة بريدية، حيث أشاد العديد من المتابعين بالعلاقة الجميلة التي توحد الثنائي، مؤكدين أن الرقص ناجح وناجح ومناسب لهما، كَمْا تمنوا استمرار السعادة والحب والألفة بين الاثنين. الأزواج.

وعلق أحد المتابعين بعبارة “ما يوحده الله بالحب لا يستطيع أن يفرقه إنسان”، وعلق آخر بجملة “أفضل كابل فِيْ الحياة مريح للعينين ولكن يمكن أن يشاهده المرء”.

كَمْا أعاد البريدي مشاركة مقطع الفِيْديو، عبر ميزة “الأستوري” على حسابه الرسمي على تطبيق “إنستجرام”، بعبارة “رجوع إلَّى حيث بدأ كل شيء”.

كَمْا شارك معه مقاطع فِيْديو مرحة لابنتيه يرحب بالمتابعين ويوثق الأنشطة الصباحية لإحدى ابنتيه فِيْ الحديقة.

احتفل برادي وزوجته السعيدي بمرور خمس سنوات على زواجهما، عبر منشور على حساب زوجته الرسمي على تطبيق إنستجرام، حيث نشرت بعض الصور التي جمعتها مع زوجها مصحوبة بعبارة “5 سنوات” من التملك والحب. ذكرى زواجنا الخامسة 8/7/2017 “.

كَمْا أشارت السعيدي إلَّى زوجها فِيْ تدوينة عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام”.

وتدفقت التعليقات على منشور السعيدي، حيث تمنى لهما الثنائي ذكرى زواج سعيدة وحياة مليئة بالسعادة والاستقرار، بالإضافة إلَّى احتفاظ ابنتيهما.

تزوج الثنائي بعد قِصَّة حب رائعة جمعتهما، بحسب تصريحات برادي لوسائل الإعلام، بينما سلطت الضوء على حبه الكبير لزوجته.