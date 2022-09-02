وسام بريدي يحتفل بعيد زواجه الخامس بصورة رومانسية مع زوجته

احتفل المذيع والفنان اللبناني وسام بريدي بعيد زواجه الخامس على عارضة الأزياء التونسية ريم السعيدي، ونشر صورة رومانسية لهما، وطرح سؤالا على الجمهُور.

ونشر برادي، عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، صورة مع ريم بدت وكأنها مبنية عليه، وهم سعداء للغاية قائلين “احزر ما أقول له بعد 5 سنوات، 2017/9/1”.

وتدفقت التعليقات من المتابعين الذين تمنوا لزوجتي وبرادي استمرار الحب والسعادة والتفاهم، مع تعليق أحدهم، “حفظهم الله لبعضهم البعض إلَّى الأبد، ونأمل أن يكون سعيدًا وبصحة جيدة”.

Una gran cantidad de seguidores también elogiaron la relación de Wissam y Reem, calificándolos como un dúo maravilloso, y confirmaron que son un ejemplo de pareja comprensiva, a pesar de los diferentes ambientes y religiones de cada uno de ellos, pero se respetan y aman a العائلة. “اجمل قِصَّة حب بدون من يريد ان يحب”.

بينما رد بعض المتابعين الآخرين على سؤال الفنانة اللبنانية، إذ خمن أحدهم أنه قال لها فِيْ الصورة “ستكونين زوجتي”، ورد آخر “تزوجيني”، لتأكيد أخرى “نجيب على علم. “. لابن ثالث.

وليست هذه هِيْ المرة الأولى التي ينشر فِيْها الفنان وسام صورًا لعائلته على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تحظى بشعبية كبيرة بين الجمهُور، حيث يعتبرونها نموذجًا للعائلة المثالية، حيث يسود التفاهم، وآخرها ذهب مع زوجته. زوجة ريم.

وكان وسام قد نشر فِيْديو رقصًا رومانسيًا مع زوجته ريم، وعلق قائلاً “رجوع إلَّى حيث بدأ كل شيء، شريكي فِيْ الرقص”.

جدير بالذكر أن وسام برادي وريم السعيدي ارتبطا بعلاقة حب خلال برنامج “رقص النجوم” ثم بدآ بالظهُور علانية، لكنهما كانا حريصين على حماية حبهما بعيدًا عَنّْ الأضواء. حتى ظهرت ريم وتحدثت عَنّْها ضمن برنامج “منى وجار”، ليعود وسام أيضًا يعترف بحبه الكبير لريم، موضحًا أنه أخفى الخبر بناء على رغبتها.

قالت الصعيدي فِيْ إحدى إطلالاتها الإعلامية إنها غاضبة للغاية وتتشاجر مع برادي، لكن علاقتهما أكبر من أن تنتهِيْ بسبب شجار، بينما قالت برادي إن قتالهما على طريقة “السيد والسيدة”. حداد “.

وأضاف مازحا أنهم يطلقون النار على بعضهم البعض ويغيرون الأثاث أسبوعيًا مع وصول معركتهم إلَّى نقطة الانهِيْار، لكن هذا لا يعَنّْي أن العلاقة قد انتهت لأن الثقة موجودة.

كَمْا أشارت عارضة الأزياء التونسية إلَّى أنها تعتقد أن الطلاق هُو الحل لأي من الاثنين اللذين لم يعد بإمكانهما الاتفاق أو العيش معًا، مشيرة إلَّى أنها عانت من مشاكل والديها عَنّْدما كانت صغيرة، بينما لم يوافق برادي على رأيه. اذ اعتبر ان الاسرة مقدسة ويجب ان تكون هناك حلول للحفاظ عليها.