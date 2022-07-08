وسام صليبا يكشف عَنّْ تطورات حالته الصحية بعد تشخصيه بـ” التصلب اللويحي”

تحدث الفنان وسام صليبا عَنّْ تطور حالته الصحية بعد تشخيص إصابته بمرض التصلب العصبي المتعدد، مؤكدا أنه تقبل مرضه نفسيا وجسديا، ولم يوقف شغفه بعمله.

وقال الممثل والمغني اللبناني، إنه قدم خلال رحلته العلاجية العديد من الأعمال الفنية والبرامج الطبية وتحدث عَنّْ المرض بالتفصيل، فِيْ محاولة لنشر الوعي به.

وأكد وسام صليبا فِيْ تصريحات متلفزة أنه لا يزال فِيْ فترة العلاج وأعراض المرض قائلاً “الأمر له علاقة بالشلل والخدر، وهُو يتضاءل ببطء، لكن العلاجات تطورت منذ أربعين سنة. فِيْ الماضي لم يكن هناك علاج لهذا، لذلك ترى الكثير من الحالات “.

يشار إلَّى أن وسام صليبا شارك فِيْ العديد من المسلسلات منها “أحمد وكريستينا” و “ماطل القمر” و “حدوتة حب” و “آخر الليل” و “عشرون وعشرون”، وفِيْ عام 2015 شارك فِيْ ” برنامج ديو المشاهِيْر “وفاز بالمركز الثاني.

التصلب المتعدد هُو مرض يؤدي فِيْ كثير من الأحيان إلَّى الإرهاق، حيث أن جهاز المناعة فِيْ الجسم يضر بالغشاء المحيط بالأعصاب مما يحميها، وهذا الضرر أو تآكل الغشاء يؤثر سلبًا على عملية الاتصال بين الدماغ وباقي أعضاء الجسم.، وفِيْ النهاية قد تتلف الأعصاب نفسها ولا رجعة فِيْها.

وبحسب الموقع الطبي “ويب ميديسن”، فإن أعراض مرض التصلب العصبي المتعدد تختلف وتتنوع حسب الأعصاب المصابة وشدة الإصابة. فِيْ الحالات الصعبة، يفقد مرضى التصلب العصبي المتعدد القدرة على المشي أو الكلام. فِيْ بعض الأحيان يصعب التشخيص. المرض فِيْ مراحله المبكرة. نظرًا لأن الأعراض تظهر وتختفِيْ غالبًا، فقد تختفِيْ لعدة أشهر.

يمكن أن يظهر التصلب المتعدد فِيْ أي عمر، لكنه يبدأ عادةً فِيْ التطور بين سن 20 و 40، ويصيب المرض النساء أكثر من الرجال.

فِيْ بعض الحالات، قد يصاب مرضى التصلب المتعدد بحالات أخرى، مثل تصلب العضلات أو تشنجها، والشلل وخاصة فِيْ الساقين، ومشاكل فِيْ المثانة، أو الأمعاء، أو الأداء الجنسي، ومشاكل عقلية مثل النسيان أو صعوبة التركيز، أو الاكتئاب والصرع.

وبحسب الموقع الطبي المتخصص، لا يوجد علاج لهذا المرض، ويركز علاج التصلب المتعدد على علاج رد فعل المناعة الذاتية والسيطرة على الأعراض، والتي تكون عَنّْد بعض المرضى خفِيْفة وبسيطة لدرجة لا تحتاج إلَّى علاج. علاج لهم.