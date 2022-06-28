وسط أزمة اقتصادية طاحنة.. سريلانكا تتفاوض على شراء النفط الروسي

أعلنت سريلانكا أنها سترسل وزيرين إلى روسيا لإجراء مفاوضات

قالت وزيرة الطاقة والطاقة كانشانا ويجيسكيرا إنه من المقرر أن يغادر وزيرين إلى روسيا في وقت لاحق يوم الاثنين، لمواصلة المحادثات التي أجرتها سريلانكا مع السلطات الروسية لشراء الوقود مباشرة، من بين أمور أخرى ذات صلة، حسبما ذكرت وكالة أسوشيتيد برس.

وحث ويجيسكيرا، السبت، سكان بلاده على عدم الوقوف في طوابير للحصول على الوقود، قائلا إن الشحنات الجديدة ستتأخر “لأسباب مصرفية ولوجستية”.

وأوضح أنه سيتم توزيع كميات محدودة من الوقود على محطات محدودة خلال الأسبوع المقبل.

واضاف انه حتى وصول الشحنات القادمة “ستعطى الاولوية للنقل العام ومولدات الطاقة والصناعات”.

كان على السكان الوقوف في طوابير لساعات، وأحيانًا أيام، للحصول على الوقود، وأحيانًا حرق الفحم أو سعف النخيل للطهي.

وتأتي تعليقات ويجيسكيرا أثناء زيارة وفد أمريكي رفيع المستوى لسريلانكا، بحثًا عن طرق لمساعدة البلاد على التعامل مع أزمة اقتصادية غير مسبوقة ونقص حاد في الإمدادات الأساسية.