وسط أزمتها.. شيرين عبد الوهاب ترد على رسالة نوال الزغبي

بعد أن بعثت نوال الزغبي رسالة لزميلتها شيرين عبد الوهاب عبر أغنيتها الجديدة “حزب”، فِيْ تدوينة على تويتر، ردت شيرين على النجمة الذهبية.

كشفت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، عَنّْ قوة علاقتها بالنجمة اللبنانية نوال الزغبي، مشيرة إلَّى أنها لم تستطع التواصل معها خلال الفترة الماضية بسبب “مشاكلها”، فِيْ إشارة على ما يبدو إلَّى أزماتها معها. حسام حبيب السابق.

كَمْا هنأها على طرح أحدث أغنيتها “حلفاء” إنتاج Lifestyles Studios، إخراج فادي حداد، كلمات هاني سارو، ألحان أحمد زعيم، توزيع عمرو الخضري.

شيرين عبد الوهاب كتبت، عبر حسابها على تويتر، منشور شكرت فِيْه النجمة الذهبية وعبرت عَنّْ حبها لها قائلة “شكرا جزيلا لأنك دائما تذكرني. فِيْ مشاكلي لم أسألك، لكن أريد أن أخبرك أنني أحبك كثيرًا وأغنيتك الجديدة مجنونة حقًا يا نيش. “بالنسبة لنا، بلاش”.

وكانت نوال قد بعثت برسالة لشيرين بعد تداول أزمتها الأخيرة مع زوجها السابق حبيب فِيْ وسائل الإعلام قائلة “انزلوا أحلى هدية لشيرين.

أشاد أتباع النجمين بموقع المدونات الصغيرة لعلاقتهما. وعلق مغرد اسمه “مشاعر” قائلاً “الحمد لله على سلامتك يا شيرين. وأخيراً شعرت أنك أنت الذي تحتضر لا أحد غيرك … نونو (نوال الزغبي) تحبك طوال حياتها”. ومن يحب يغفر. ربنا يحب خلقه فِيْك.

ومن التعليقات جاء أيضا “أحلى وأجمل صباح يبدأ معك … نوال ابنة أصول التي لا تنسى أصحابها”، و “نوال دائما تدعمك وتحبك. وترقي إلَّى الحد الذي يحميك حتى لا تعيش إلا لنفسك “، بينما قال ثالث” نوال تحبك من كل قلبها وهِيْ دائمًا إلَّى جانبك … إن شاء الله ستتمكن من التغلب على كل ما لديك المشاكل واستمتع بوقتك “. من فنك الجميل وأغانيك الجميلة.”

طرحت نوال الزغبي أحدث أغنيتها “حفلة” الخميس الماضي، وحققت بثًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، أبرزها “تيك توك”، لا سيما المقطع الذي تقول فِيْه “عش من أجل من يحميك”. الذي وجهته لشيرين.

كَمْا سجلت الأغنية على موقع يوتيوب رقماً قياسياً فِيْ عدد المشاهدات، حيث تجاوزت أربعة ملايين مشاهدة فِيْ أربعة أيام فقط، بمعدل مليون مشاهدة فِيْ اليوم.