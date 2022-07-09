وسط التضخم المتصاعد.. الصين توسع عجز الموازنة لتنشيط الاقتصاد

شهدت الصين تسارعا فِيْ معدل التضخم خلال يونيو 2022 ؛ لكن مدفوعة جزئياً بارتفاع أسعار لحوم الخنازير، تهدف إلَّى توسيع العجز لتحفِيْز الاقتصاد.

أعلى مستوى لأسعار المستهلك فِيْ عامين

بيانات المكتب الوطني للإحصاء يوم السبت 9 يوليو 2022 ؛ نمت أسعار المستهلكين 2.5٪ الشهر الماضي على أساس سنوي، متجاوزة توقعات الاقتصاديين بزيادة 2.4٪. لتكون أقوى وتيرة فِيْ عامين، ارتفاعًا من معدل مايو البالغ 2.1٪، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وفِيْ الوقت نفسه، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 6.1٪، أعلى من متوسط ​​التوقعات بزيادة 6٪ فِيْ استطلاع بلومبرج للاقتصاديين، وإن كان أقل من 6.4٪ فِيْ مايو.

وأشارت وكالة “بلومبرج” إلَّى أن “بيانات التضخم فِيْ الصين لشهر يونيو تشير إلَّى ركود الطلب”. وأضافت “الأسعار الأساسية بعيدًا عَنّْ الغذاء والطاقة تتزحزح بالكاد – وهِيْ إشارة إلَّى أن القيود المفروضة على فِيْروس كورونا تستمر فِيْ خنق الإنفاق على الخدمات”. فِيْ حين أن النمو فِيْ أسعار المستهلك يتسارع وسط ارتفاع تكاليف لحم الخنزير والطاقة، فمن غير المرجح أن يصبح التضخم أزمة للبنك المركزي الصيني على غرار البنك الذي يواجه نظرائه الغربيين. لا يزال طلب المستهلكين منخفضًا بسبب سياسات الرقابة الصارمة لفِيْروس COVID-19 والانتشار المتقطع للوباء فِيْ البلاد.

تتحرك الحكومة لاحتواء الزيادة السريعة فِيْ أسعار لحم الخنزير، وهُو منتج رئيسي فِيْ سلة مؤشر أسعار المستهلك فِيْ الصين، مع تدابير تشمل دراسة بيع لحم الخنزير من احتياطيات الدولة ومطالبة مزارعي الخنازير بعدم تخزين الإمدادات.

الإجماع الآن هُو أن مؤشر أسعار المستهلكين سيرتفع بنسبة 2.2٪ للعام بأكَمْله، وهُو أقل بكثير من هدف الحكومة بإبقائه عَنّْد حوالي 3٪، على الرغم من أن بعض الاقتصاديين يتوقعون ارتفاعه فوق هذا السقف فِيْ وقت ما فِيْ النصف الثاني من العام.

توسيع عجز الموازنة لدعم الاقتصاد

من جانبه، قال وزير المالية الصيني السابق، لو جيوي، إن البلاد يمكن أن تدرس زيادة عجز ميزانيتها لتوفِيْر المزيد من الدعم للشركات الصغيرة المتضررة من تفشي فِيْروس كورونا المستجد (COVID-19) وضعف الاستهلاك، وفقًا لبلومبرج نيوز.

قال لو جيوي، الذي شغل منصب رئيس وزارة المالية من 2013 إلَّى 2016، فِيْ قمة Kaixin الصيفِيْة فِيْ بكين “يمكن أن يزداد العجز المالي فِيْ ميزانية الحكومات المركزية والمحلية إذا لزم الأمر”.

قال وزير المالية السابق إن الحكومة المركزية يمكن أن تعزز تحويل المدفوعات إلَّى السلطات الإقليمية لمساعدتها فِيْ دعم الشركات الصغيرة ومتناهِيْة الصغر. وأضاف أن الحكومات المحلية يمكن أن تستثمر أكثر فِيْ المشاريع العامة.

يلعب التحفِيْز المالي دورًا أكثر أهمية فِيْ مزيج السياسات الذي اتبعته السلطات الصينية هذا العام، فِيْ وقت تواجه فِيْه الحكومات المحلية، فِيْ ثاني أكبر اقتصاد فِيْ العالم، انخفاضًا فِيْ الإيرادات وزيادة الإنفاق على القيود المفروضة على مكافحة مرض كوفِيْد -19. .

ذكرت بلومبرج نيوز هذا الأسبوع أن بكين طلبت من السلطات المحلية تسريع بيع السندات الخاصة لتمويل مشاريع البنية التحتية وقد تسمح لها ببيع سندات أخرى بقيمة 1.5 تريليون يوان (220 مليار دولار) لعام 2023.

قال الاقتصاديون فِيْ سيتي جروب فِيْ مذكرة يوم الجمعة، 8 يوليو / تموز 2022، إن الخيارات الأخرى المتاحة للصين لتمويل الإنفاق المتزايد تتمثل فِيْ إصدار سندات سيادية خاصة ومطالبة الشركات المملوكة للدولة أو البنك المركزي بتحويل المزيد من الأرباح.

من المرجح أن يتسع العجز المالي المعزز – وهُو مقياس واسع يغطي عجز الميزانية الرسمية البالغ 2.8 فِيْ المائة – بمقدار 3 نقاط مئوية، إلَّى 14.3 فِيْ المائة من الاقتصاد هذا العام اعتبارًا من عام 2022، وفقًا لتوقعات بنك جولدمان ساكس.

أظهر الاقتصاد الصيني بعض علامات التحسن المبكرة فِيْ يونيو، حيث تم تخفِيْف القيود مع انحسار تفشي كوفِيْد. لكن البيانات المتتالية تشير إلَّى انكَمْاش الاقتصاد فِيْ الربع الثاني.