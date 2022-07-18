وسط جدة للتطوير توقع عقداً لتصميم الاستاد الرياضي

في إطار خطتها لتسريع العمل في مشروع وسط مدينة جدة بهدف إنشاء وجهة عالمية في قلب المدينة، وقعت شركة تطوير وسط جدة، إحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، عقدًا لتصميم معلم “الاستاد الرياضي” في مشروع وسط مدينة جدة، مع شركتين “جي إم بي إنترناشونال سبين جي” و “خطيب وعلمي”.

تم توقيع عقد التصميم مع GMB International، إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال الهندسة المعمارية مع أكثر من 50 عامًا من الخبرة وشاركت في تصميم العديد من المشاريع، بما في ذلك الملاعب الدولية لكأس العالم في جنوب إفريقيا وروسيا والبرازيل. بالإضافة إلى مشاريع المدن الرياضية في الصين وغيرها، في حين تم توقيع العقد الهندسي مع شركة “خطيب وعلمي” وهي شركة دولية متعددة التخصصات بخبرة تزيد عن 50 عامًا.

تصميم الاستاد الرياضي

تم اعتماد تصميم “الاستاد الرياضي” وفق المعايير الدولية التي تسلط الضوء على الوجهات الرياضية والثقافية والترفيهية، خاصة وأن الاستاد الرياضي يهدف إلى الترويج لنمط حياة نابض بالحياة وصحي في مجتمع جدة، حيث يضم المعلم حدائق مفتوحة. المساحات الخضراء. ساحة رياضية عالمية ومنصة حية للعديد من الفعاليات الجديرة بالمنتديات المحلية والإقليمية والدولية. جدير بالذكر أن الاستاد الرياضي هو أحد المعالم المعمارية الأربعة الرئيسية للمشروع والتي تشمل متحف ودار أوبرا وأحواض محيطات ومزارع مرجانية.

تحقيق أحد أهداف صندوق الاستثمارات العامة

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة تطوير وسط جدة، المهندس أحمد بن عبدالعزيز السالم، إلى أهمية توقيع عقد تصميم “الاستاد الرياضي” بحيث يسهم هذا الإنجاز في تحقيق أحد أهداف صندوق الاستثمارات العامة. الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لقطاع الرياضة، وأهداف رؤية المملكة 2030 لبناء اقتصاد ومجتمع مزدهر. نابضة بالحياة قائلا “تنفيذ هذا العقد يندرج ضمن خططنا للعمل على مشروع من شأنه أن يساعد في تحسين الوضع الاقتصادي لمدينة جدة وتوفير وجهات رياضية وترفيهية بمعايير عالمية لسكان وزوار مدينة جدة. .جدة من داخل وخارج المملكة “.

من ناحيتك وقال بول أوبراين، رئيس قطاع تطوير شركة تطوير وسط جدة “إن إنشاء هذه المعالم سيحفز عملية جذب استثمارات محلية ودولية عالية الجودة للمساهمة في تطوير وتشغيل المرافق الفريدة للمشروع، مما يفتح الطريق أمام المستثمرين المشاركة في تطوير وتشغيل قطاعات اقتصادية جديدة وواعدة في بيئة جاذبة “.