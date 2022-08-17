وسط موجة إقبال المؤسسات.. هل أصبحت العملات الرقمية مشروعة

بدأ المستثمرون المؤسسيون بالعودة إلَّى عالم العملات المشفرة مرة أخرى .. ما السبب

أبرمت شركة BlackRock، أكبر شركة لإدارة الأصول فِيْ العالم، اتفاقية شراكة على مدار الأيام القليلة الماضية مع منصة العملات المشفرة Coinbase لمنح عملائها إمكانية الوصول إلَّى العملات المشفرة، كَمْا أعلنت أيضًا عَنّْ خطط لإطلاق أول منتج استثماري فِيْ Bitcoin.

جمع مدير الصناديق الأوروبية بريفان هُوارد أكثر من مليار دولار لإطلاق صندوق للعملات المشفرة، واستحوذ مديرو الأصول البريطانيون أبردين وشرودرز على حصص فِيْ شركات تشفِيْر، وأطلق الوسيط الأمريكي تشارلز شواب صندوقًا للتداول المشفر الأسبوع الماضي.

هل العملات الرقمية قانونية

فِيْ ضوء موجة الإقبال المؤسسي على العملات المشفرة، نشرت بلومبرج وفاينانشيال تايمز تقريرين يوم الاثنين يقولان أن البيتكوين وأقرانها أصبحوا مقبولين بشكل متزايد من قبل غالبية المستثمرين كأصول مشروعة.

يقول محلل أبحاث فِيْ DA Davidson “بدأ مديرو الأصول الكبار ينظرون إلَّى هذا على أنه استثمار حقيقي”. وأضاف “أعتقد أنها نقطة بيانات رئيسية فِيْما يتعلق باحتضان مديري الأصول التقليديين لما كان حقًا موضع استهزاء منذ سنوات”.

تأتي التحركات الأخيرة مع استمرار أسعار العملات المشفرة فِيْ التعافِيْ، وذلك بفضل بيانات التضخم الأمريكية الأفضل من المتوقع والتفاؤل بشأن ترقية Ether الرئيسية.

قال المحللون فِيْ BlockFi فِيْ مذكرة إن الارتفاع فِيْ العملات المشفرة قد يكون أيضًا بسبب عودة الاهتمام المؤسسي فِيْ هذا السوق.