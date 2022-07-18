وشك هِيْنور.. كريم الفازلين والقرنفل للوجه سيجعلك كأنك شابة مهما كان عمرك فوق ال40 بشرة بيضاء بدون هالات سودة وتجاعيد

الفازلين والقرنفل للوجه، لا يتوقف الجميع عن البحث عن أفضل الوصفات التي تساعد على تفتيح لون البشرة وحمايتها من أشعة الشمس الحارقة، حيث يعاني الكثيرون من اسمرار لون البشرة نتيجة أشعة الشمس وعوامل أخرى. الأماكن المظلمة على الجسم، وتحاول معظم الفتيات الانتباه إلى جمالهن الشخصي. لذا فهم حريصون على تنظيف بشرتهم بشكل دائم ويبحثون عن أفضل الطرق لتبييض البشرة بسرعة، والجميع على دراية بالفازلين وفوائده المذهلة على البشرة حيث يساعد على ترطيب البشرة وتنعيمها وكذلك يعالج القرنفل البشرة المشاكل والمناطق الداكنة، لذلك يبحث الكثير من الناس عن وصفة القرنفل والفازلين لتبييض البشرة، لذلك نوضح الوصفة فِيْ السطور التالية.

طريقة تحضير كريم الفازلين والقرنفل للوجه

يدخل الفازلين فِيْ جميع الوصفات لتفتيح لون البشرة وتنعيم الشعر وعلاج التهابات الجلد وتجاعيد الشعر وعلاج البشرة المتشققة والجافة على اليدين والقدمين والشفتين، لذلك نجدها متوفرة فِيْ كل منزل، ويستخدم القرنفل فِيْ العلاج. مشاكل الجهاز الهضمي والقولون، ومكونات هذه الوصفة آمنة لبشرة الجسم، ومكونات الوصفة كالتالي.

المكونات

ملعقتان كبيرتان من النشا.

2 ملاعق كبيرة من الفازلين.

1 ملعقة كبيرة من القهُوة.

طريقة تحضير الوصفة

يتوفر القرنفل والفازلين فِيْ معظم المنازل، ونتائجهما مضمونة وسريعة المفعول، حيث يساعد القرنفل على تغذية البشرة وإزالة البقع الداكنة، ويساعد الفازلين على ترطيب البشرة لإزالة البقع الداكنة. عن نتائجه، فهُو آمن لأنه لا يحتوي على أي مواد كيميائية ضارة، ويمكن استخدام القناع باتباع الخطوات التالية.

يتم خلط النشا والفازلين والقهُوة فِيْ وعاء.

ثم تُمسح المنطقة المراد تفتيحها بمنشفة نظيفة مبللة بالماء وتجفف.

يوضع القناع على الجلد بالتدليك.

اتركي قناع الفازلين والقرنفل على الجلد لمدة عشر دقائق.

ثم يتم غسل الجلد بالماء الدافئ والتربيت حتى يجف.

يمكن استخدام القناع ثلاث مرات أو أكثر فِيْ الأسبوع.

فوائد الفازلين والقرنفل للوجه