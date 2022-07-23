وشك هِيْنور.. كريم الفازلين والقرنفل للوجه سيجعلك كأنك شابة مهما كان عمرك فوق ال40 بشرة بيضاء بدون هالات سودة وتجاعيد

الفازلين والقرنفل للوجه، بالتزامن مع فصل الصيف واندلاع موجات الحر، تتعرض بشرة النساء والفتيات للتسمير ويمكن أن تحترق فِيْ بعض الأحيان مما يجعلها تشعر بعدم الراحة والإحباط، ولهذا نراجعها لك . عزيزتي بعض الوصفات لتفتيح البشرة بالفازلين والقرنفل.

فازلين وكريم القرنفل للوجه

للفازلين فوائد عديدة للبشرة، فهُو يرطب البشرة ويقيها من الجفاف وتشكيل الخطوط الدقيقة والتجاعيد، كَمْا أنه يعمل على التخلص من أي رائحة كريهة موجودة فِيْ المناطق الحساسة، أو رائحة العرق التي تظهر. فِيْ الإبط

المكونات

ملعقة كبيرة قرنفل.

ملعقة كبيرة من الفازلين.

ملعقة كبيرة عصير ليمون.

ملعقتان صغيرتان من البن المطحون.

كيف تستعد

سيدتي احرصي دائمًا على تنظيف بشرتك قبل تطبيق أي وصفة شطف بالماء والغسول (للوجه) أو الصابون (لبقية الجسم)، حتى تستفِيْد خلايا بشرتك من جميع المكونات والفِيْتامينات الموجودة فِيْ العناصر الطبيعية المستخدمة.

اطحن كَمْية القرنفل المستخدمة حتى يتحول إلى مسحوق.

اخلطي جميع المكونات المذكورة أعلاه فِيْ وعاء حتى يتكون خليط كريمي بقوام متجانس.

صب الخليط الكريمي الناتج فِيْ وعاء محكَمْ الغلق بالحجم المناسب.

انشر كَمْية كافِيْة من الكريم على المناطق المراد تفتيحها سواء الوجه أو باقي الجسم.

انتظري ربع ساعة أو حتى يجف القناع تمامًا، ثم افركي القناع على بشرتك بحركات دائرية لطيفة لبضع دقائق.

اغسل بشرتك بالماء الدافئ أو البارد (لإغلاق جميع مسام بشرتك).

كرري هذه الوصفة مرة فِيْ الأسبوع، حتى تحصلي على بشرة بيضاء وموحدة فِيْ أقصر وقت ممكن.

وصفة الفازلين والنشا لتبييض البشرة

ملعقتان كبيرتان من الفازلين.

ملعقتان كبيرتان من القرنفل.

ملعقتان كبيرتان من النشا.

3 ملاعق كبيرة من ماء الورد.

كيف تستعد