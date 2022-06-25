وشك هِيْنور.. كريم الكركَمْ للتبييض وودعي البثور والنمش والحبوب والبقع واسمرار الشمس

يعد استخدام المواد الطبيعية على البشرة من أكثر المواد أمانًا، لذلك يبحث الكثير منا عن طرق طبيعية مختلفة للحصول على البياض الصحيح، لذلك سنقدم لك الوصفة السحرية التي ستجعلك تحصل على تفتيح سريع وآمن من خلال تقديم الكركَمْ وصفة كريم التبييض.

كريم تبييض الكركَمْ

للحصول على البياض المناسب لبشرتك فِيْ وقت بسيط باستخدام الكركَمْ، من خلال الطريقة التي نقدمها لك أدناه

المكونات

ملعقتان كبيرتان من زبادي نيدو.

وملعقتين من نشا الذرة.

ليمون

نصف كوب ماء دافئ.

ملعقتان من العسل.

ملعقتان كبيرتان من الكركَمْ المطحون.

ملعقتان كبيرتان من جل الصبار.

ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.

ثلاث ملاعق كبيرة من أي مرطب متوفر لديك.

كيف تستعد

ضعي نشا الذرة فِيْ وعاء صغير.

نضيف حَلْيب نيدو ونحركها.

نضيف الكركَمْ المطحون لهم ويقلب جيدا.

يضاف الماء ويقلب حتى يذوب الخليط.

أضف جل الصبار إليهم وحركهم جيدًا.

ضعي زيت جوز الهند معهم.

نضيف العسل ونخلط جيدا.

الآن نضع الكريم المرطب عليهم ويقلب جيدا.

ضعي عصير الليمون فِيْ المكونات.

استمر فِيْ التقليب حتى يصبح كريمًا عاديًا.

الآن اغسلي وجهك بالماء الفاتر وغسول بشرتك.

خذي قطعة من الكريم ووزعيه على الوجه والمناطق التي تريدين تفتيحها.

اتركي المزيج على وجهك حتى يبدأ فِيْ الجفاف، ثم اغسليه بالماء الفاتر.

خذ قطعة من القطن واغمسها فِيْ بعض الحَلْيب الدافئ.

يمكنك أيضًا استخدام أي من الزيوت فِيْ الوصفة بنفس طريقة استخدام الحَلْيب.

مرري قطعة قطن على وجهك حتى تزيلي لون الكركَمْ تمامًا من وجهك.

كرر هذا القناع مرتين فِيْ الأسبوع للحصول على تفتيح سريع.

يمكن استخدام كريم الكركَمْ بكَمْيات أكبر على باقي الجسم.

فِيْ نهاية الحديث عن كريم التبييض بالكركَمْ، أظهرنا أفضل طريقة لعمل كريم طبيعي يساعدك فِيْ الحصول على بشرة أفتح بأكثر من خمس درجات من لون بشرتك الطبيعي بسهُولة، لذلك احتفظ بها دائمًا.