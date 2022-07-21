وشك هِيْنور.. كريم نيفِيْا والقهُوة للتفتيح الفوري للبشرة والمناطق الغامقة بالجسم من أول استعمال 

كريم وقهُوة نيفِيْا لتفتيح البشرة على الفور، هناك بعض أنواع البشرة التي يصعب تفتيحها، ولا يمكن الوثوق بكريمات التفتيح لإزالة المناطق الداكنة، حيث إنها حساسة وتتأثر بالكريمات التي تحتوي على مواد كيميائية، لذا فهِيْ بحاجة إلى العلاج مع أقنعة الوجه الطبيعية، ويُعرف كريم نيفِيْا بأنه من الكريمات الممتازة التي تساعد على ترطيب وتنعيم البشرة والقضاء على التشققات وجفاف الجلد، ومناسب لجميع أنواع البشرة، والقهُوة من المشروبات التي يعتمد عليها الكثير يستخدم كقناع يومي للتخلص من الغبار المتراكَمْ على البشرة، لذلك يمكن استخدام المكونين لتفتيح لون البشرة بسرعة، لذلك نعرض لك طريقة تبييض البشرة بكريم نيفِيْا والقهُوة.

كريم وقهُوة نيفِيْا لتبييض البشرة الفوري

إذا لم يتم الاعتناء بالجلد وتنظيفه بشكل دائم من الأوساخ، فسوف يتراكَمْ الغبار على الجلد ويزيد من ظهُور البقع الداكنة على الجلد، بالإضافة إلى ظهُور البثور والرؤوس السوداء، لذلك يفضل تنظيفها أولاً. الجلد. اختيار ماسك الوجه المناسب لبشرتك، وماسك الوجه بالقهُوة والكريم من نيفِيْا من أفضل ماسكات الوجه المناسبة لجميع أنواع البشرة وهذا القناع للوجه لا يسبب أي عدوى للجلد، ويجب أن توفر مكونات ماسك الوجه ما يلي .

المكونات

ملعقة كبيرة من كريم نيفِيْا.

2 ملاعق كبيرة من القهُوة.

1 ملعقة كبيرة عصير ليمون.

ماء الورد ملعقة كبيرة.

طريقة تحضير كريم وقهُوة نيفِيْا لتبييض البشرة الفوري

تختلف طرق تفتيح لون البشرة، فهناك بعض الفتيات اللاتي يستخدمن أجهزة تفتيح البشرة بالليزر، وهناك البعض ممن يستخدمون كريمات التفتيح، لكن هذه الطرق تسبب تلف الجلد وتزيد من حدوث التهابات الجلد، ويمكن استخدام الوصفة من قبل باتباع الخطوات على النحو التالي.