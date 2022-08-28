خطوات وشُروطْ إضافة مرفقات فِيْ نظام نور التعليمي 1444، يعد نظام نور أحد الأنظمة التي تم وضعها من قبل وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية، والتي تقدم الكثير من الخدمات التعليمية للطلبة، والذي يهدف الى تطوير العملية التعليمية التعلمية وفق رؤية 2030، وكما وهناك العديد من الشروط للتسجيل نظام نور التعليمي 1444 لإضافة مرفقات الطالب.

خطوات إضافة المرفقات لنظام نور 1444

يمكن إضافة المرفقات فِيْ نظام نور التعليمي. عند تسجيل أطفالك فِيْ الصف الأول من المدرسة الابتدائية، يجب على ولي الأمر إرفاق مستندات معينة لتوثيق عملية التسجيل. يوفر نظام نور إمكانية إرفاق المستندات المطلوبة باتباع عدة خطوات، وهذه الخطوات هِيْ

أولاً أدخل ملف موقع نور الرسمي.

ثم قم بتسجيل الدخول عن طريق كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

بعد ذلك، يتم إدخال رمز التحقق فِيْ الحقل المخصص له.

بعد ذلك، انقر فوق رمز تسجيل الدخول.

ثم يتم تحديد علامة تبويب تسجيل الطفل.

بعد الانتهاء من إدخال جميع بيانات الطالب، انقر فوق إضافة مرفق فِيْ أسفل الصفحة.

بعد ذلك، ستظهر تفاصيل الطالب والمدرسة التي يتقدمون إليها.

ثم يتم الضغط على كلمة Add، ثم يتم الضغط على download ويتم تحديد المستندات المراد إرفاقها.

ثم انقر فوق أيقونة حفظ.

أخيرًا ستظهر رسالة تشير إلى اكتمال عملية الحفظ بنجاح.

كيفِيْة إرفاق المستندات والصور فِيْ نظام نور التعليمي 1444

يمكن إرفاق الصور والمستندات بنظام نور، ولكن يجب على المعلم وقت التسجيل إرفاق الصور والوثائق المطلوبة باتباع عدة خطوات، وهذه الخطوات ممثلة فِيْ

أولاً أدخل الموقع الرسمي لنظام نور.

بعد ذلك، قم بتسجيل الدخول إلى حساب الوالدين.

ثم انقر فوق تسجيل الأطفال.

ثم انقر فوق إضافة مرفق فِيْ الجزء السفلي.

ستظهر تفاصيل الطالب والمدرسة التي يتقدمون إليها.

ثم اضغط على المستندات والصور لإرفاقها.

ثم اضغط على كلمة add.

ثم انقر فوق حفظ.

أخيرًا، ستظهر رسالة تشير إلى أنه تم حفظ العملية بنجاح.

كيفِيْة إصلاح مشاكل المرفقات فِيْ نور 1444

تظهر المشكلات أحيانًا من التعليقات التي يدلي بها العديد من أولياء الأمور عند تسجيل أطفالهم فِيْ نظام نور التعليمي، وخاصة الآباء الذين يسجلون من خلال الهاتف المحمول وليس الكَمْبيوتر، حيث تظهر ثلاث نقاط رئيسية، وهذه النقاط هِيْ

طلب من. حالة الطلب. المعاملات التي تشمل ملحقات السجل العام.

لتجنب هذه المشاكل يجب اتخاذ عدة خطوات، وهذه الخطوات هِيْ

أولاً، يتم إدخال نظام نور من خلال جهاز كَمْبيوتر وليس هاتف محمول.

ثم يتم تسجيل الدخول إلى الحساب.

ثم ستظهر أيقونة المرفق فِيْ أقسام علامة التبويب “العمليات”.

من خلال هذه العلامة يمكن تعديل أو حذف المرفقات والسجلات الصحية ونموذج الفحص الطبي الأولي.

يمكن إضافة مرفقات فِيْ نظام نور التعليمي، من خلال الدخول على علةى موقع نور الرسمي ، ومن ثم القيام بتسجيل الدخول إلى حساب الوالدين، ثم إدخال كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح، وأخيرا ، إرفاق الصور والوثائق المطلوبة