وش أصل خديجة معاذ، تعتبر المغنية والشهيرة البارزة خديجة معاذ من ابرز الشخصيات اللامعة في المملكة العربية السعودية كما وتعد من اشهر المغنيين في السعودية والتي قدمت الكثير من الاعمال الغنائية المبهرة والمميزة التي لاقت على اعجاب الملايين من الناس وحصدت مشاهدات ضخمة للغاية كما وتمتلك صوت عذب والملايين من الاشخاص يستعدون لحضور حفلها هذا الموسم في المملكة العربية السعودية باليوم الوطني السعودي 92.

من هي خديجة معاذ ويكيبيديا

خديجة معاذ مغنية من أصل سعودي. ولدت خديجة في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية. بدأت الغناء في سن مبكرة بالصدفة واستمرت بتشجيع أهلها. دخلت مطربات خليجيات، ومنهن داليا المبارك، ماجد المهندس، عالم التمثيل من خلال المشاركة في فيلم عالمي مع المخرجة هيفاء المنصور، واليوم تعتبر من أشهر المطربات في الخليج.

سيرة خديجة معاذ الذاتية

تعتبر خديجة معاذ من أشهر الفنانين في المملكة العربية السعودية، لذلك نقدم لها معلومات من خلال النقاط التالية

الاسم الكامل خديجة معاذ.

الاسم الانكليزي خديجة معاذ.

الاسم المستعار ملكة رومبا.

الميلاد غير معروف ويقدر في الثمانينيات من القرن الماضي.

العمر في عقدها الرابع.

مكان الميلاد جدة، المملكة العربية السعودية.

الإقامة جدة، المملكة العربية السعودية.

الجنسية المملكة العربية السعودية.

الجنسية السعودية.

التعليم تدرس الأدب الإنجليزي بعد تركها المدرسة.

اللغة الأم العربية.

الحالة العسكرية أعزب

اللغات الأخرى اللهجة السعودية والإنجليزية.

المهنة فنانة ومغنية سعودية.

سنوات من النشاط بدأت مسيرتها الغنائية في سن الثالثة عشرة وتستمر حتى الآن.

وش أصل خديجة معاذ

تعود أصول خديجة معاذ إلى مسقط رأسها في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، ولم تُعرف أصول قبيلة معاذ، حيث لم تذكر الأخيرة اسم عائلتها واكتفت بلقبها الفني. . شخصية، لكنها تتخذ قراراتها بحذر شديد، وتحب أن تظهر أفضل ما لديها لمتابعيها.

عمر خديجة معاذ

عمر خديجة معاذ الدقيق غير معروف، لكنه يقدر في بداية العقد الرابع من العمر، حيث صرحت خديجة في لقائها الأخير الذي ظهرت فيه بوضوح لوسائل الإعلام أنها رغم بداياتها الصغيرة توقفت لفترة قصيرة. تقدر الفترة بحوالي ثماني سنوات لتعيين أهلها، ولم تذكر الأخيرة سنها بشكل واضح إلا أنه يقدر أنها في أوائل الثلاثينيات. يذكر أن العمر الفني لخديجة معاذ يقدر بأكثر من خمسة عشر عاما.

من هي أخت خديجة معاذ

تحدثت خديجة معاذ عن أختها وأنها كانت سبب اكتشاف صوتها ووضعها في بداية مسار الفن. قالت خديجة إن أختها الكبرى سمعت صوتها، ورأت فيها شخصية جريئة يمكن أن تقف أمام الجماهير على المسرح، لكن أخت خديجة اعتزلت الفن، وشجعت أختها الصغرى. لمواصلة طريقها.

سناب خديجة معاذ

خديجة معاذ لديها حساب رسمي على موقع التواصل الاجتماعي سناب شات، تشارك من خلاله آخر أخبار حفلاتها الفنية، خاصة أنها في خضم ظهورها الإعلامي، والأخيرة لديها جمهور كبير جدًا، لذا يتابعها الملايين. من خلال حساباتها الرسمية يمكن الدخول على حساب خديجة معاذ لمشاهدة كواليس حفلاتها وحداثتها في العالم تغني من خلال الضغط على رابط.

خديجة معاذ من ابرز واهم الشخصيات في المملكة العربية السعودية والتي تقدم الكثير من الاعمال الغنائية المميزة والناجحة والتي حققت شهرة كبيرة عبر هذه الاغاني الفريدة ويرجع أصل المطربة خديجة معاذ لمسقط رأسها بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية.