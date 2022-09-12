وش اللي يجبرك تهوى كلمات، تعتبر الاغنية وش اللي يجبرك تهوى كلمات من ابرز الاغاني التي اكتسبت نجاح واسع في العالم وحقق نسبة مشاهدات ضخمة جدآ عبر منصة اليوتيوب منذ اصدارها سنة 2014م ولا زالت تحقق نجاح واسع الى وقتنا الحاضر وهي من طرب وغناء الفنانة البارزة الإمارتية المشهور شما حمدان والتي قدمت الكثير من الاغاني المختلفة والتي لاقت على اعجاب الملايين من الاشخاص حول العالم.

شما حمدان ويكيبيديا

شما حمدان محمد الرئيسي مغنية وفنانة إماراتية شهيرة. ولدت في الإمارات العربية المتحدة وتحديداً دبي في 28 أبريل 1994 م. تبلغ من العمر 28 عامًا، وتعتنق الدين الإسلامي، حيث أن والدها هو حمدان الرئيسي ووالدتها منيرة صفر، وكلاهما من الجنسية الإماراتية، بدأت مشوارها الفني في مجال اللعب، واستمرت في مسيرتها الفنية. هذا المجال حتى أصبحت واحدة من أشهر الفنانين في الإمارات منذ عام 2012 م وحتى الآن، وشاركت في العديد من العروض والمهرجانات الغنائية داخل وخارج الدولة.

تحميل أغنية وش اللي يجبرك تهوى كلمات

أغنية “وش اللي يجبرك تهوى كلمات” المعروفة بـ “Wage and Wellness” هي من أشهر أغاني الفنانة الإماراتية شما حمدان، والتي حققت ملايين المشاهدات على منصة اليوتيوب، حيث وصل عدد مشاهدات هذه الأغنية إلى ما يقارب. 13.5 مليون مشاهدة منذ الأول من تموز (يوليو) 2014 م وحتى اليوم، يمكنكم تحميل أغنية “وش اللي يجبرك تهوى كلمات” للمقطع الأصلي لشما حمدان، بالدخول مباشرة عبر موقع.

الاستماع الى اغنية وش اللي يجبرك تهوى كلمات

بعد النجاح الكبير الذي حققته الفنانة الإماراتية شما حمدان خلال أغنيتها “Ajr and Wellness”، يرغب العديد من الأفراد في جميع دول الخليج العربي والإمارات في الاستماع إلى الأغنية التي حققت ملايين المشاهدات على منصة اليوتيوب، و يمكنكم الاستماع إلى الأغنية من خلال المقطع الصوتي لأغنية الفنانة الإماراتية شما حمدان وش علي. يجبرك على الحب

اهم أعمال الفنانة شما حمدان

وفيما يلي قائمة بأبرز الأعمال الغنائية التي قدمتها الفنانة الإماراتية شما حمدان منذ بداية مشوارها الفني عام 2012 وحتى اليوم

2012 ماذا قلت

2013 عاشق الصيف.

2015 حبي ليس رومانسيًا.

2015 قاومت.

2016 أنفاسي.

2017 أنا مغرور.

2022 الهالة نحوك.

2022 الله لا يغفر لك.

وش اللي يجبرك تهوى كلمات من ابرز الاغاني التي قامت بغنائها المطربة والمغنية اللامعة والامارتية شما حمدان والتي تم اصدار هذه الاغنية وش اللي يجبرك تهوى كلمات عام 2014 وحققت نسبة مشاهدات عالية للغاية كما وتعتبر شما حمدان من ابرز واشهر المغنيين في العالم وبلاد الخليج بعدما قدمت الكثير من الاغاني المميزة والبارزة وحقق قاعدة جماهيرة واسعة للغاية.