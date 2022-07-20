وش تعني كلمة خدميه ، تعتبر اللغة العربية من اللغات الأكثر تنوعا بين المفردات والتعبيرات ، ناهيك عن اللهجات النابعة من اللغة العربية ، حيث تحتوي على تعابير ومفردات مختلفة من دولة إلى دولة ، وهي كلمات ذات معاني مختلفة عن معانيها الأساسية في اللغة العربية ، لكنها تقبل معانيها المشهور بنفس اللهجة ، وبالتالي سنتحدث لكم عن الإجابة على وش تعني كلمة خدميه ، تابعوا معنا .

ماذا تعني الخدمة

وهي من الكلمات المتداولة بين أبناء الجالية الخليجية خاصة في المملكة العربية السعودية، حيث تحتوي اللهجة الحجازية على العديد من الكلمات العربية، ولكنها تأخذ معاني مختلفة عما هي عليه في قواميس اللغة العربية، و كلمة “خادمة” تعني مؤنث البنات، بينما كلمة “خادمة” تعني بها. الذكور هم من الرجال، فما المقصود بكلمة “خادم” في اللهجة الحجازية والتي سنتعرف عليها في الفقرة التالية.

ماذا تقصد بالخدمة في حجازي

وهي كلمة من اللهجة الحجازية، وتعني الشخص غير المتناسق في لباسه، سواء كان غير متناسق في الألوان، أو من حيث الغرابة في شكل اللباس. وهذه الكلمة لها مرادف في اللهجات الأخرى، وهي كلمة “سوقي”، بينما نقيض كلمة “خادم” هي كلمة “أنيقة” أو “راقية”.

ماذا تعني الخدمة وهل هي إهانة

كلمة “خادم” من الكلمات المستخدمة في اللهجة الحجازية لمن لا يتذوق تناسق الألوان في اللباس أو الشكل، وكذلك لمن ليس له سلوك أنيق في الكلام أو السلوك.، وهو ليس مسيئًا بمعنى الكلمة، بل هو التقليل من شأن الآخرين في أذواقهم وطريقة لبسهم. تعتبر غير عصرية ولا تمتد إلى الموضة والرقي، سواء للرجال أو النساء.

مثال على معنى كلمة خدمة

فيما يلي مثال يوضح معنى كلمة “خادم” المتداولة بين أفراد المجتمع الخليجي، وهي كما يلي

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عن أهم المعلومات التي تتعلق بإجابة سؤال وش تعني كلمة خدميه ،و ماذا تعني الخدمة وهل هي إهانة ، و ماذا تقصد بالخدمة في حجازي ، و مثال على معنى كلمة خدمة .