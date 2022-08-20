وش رايكم بحي عكاظ ، قد أثار اهتمام العديد من الأشخاص داخل الوطن العربي حول التعرف على أهم المعلومات حول حي عكاظ والذي يعد احد الاحياء داخل مدينة الرايض في المملكة العربية السعودية ، هو أكثر الأحياء تنعماً بالحياة الهادئة والطمأنينة ، كما ان ما يميز الحي عكاظ توفر العديد من الخدمات والمرافق المختلفة كالمدارس والمطاعم والمقاهي وأماكن الترفيه و وغيرها الكثير، تابعوا معنا .

أين يقع حي عكاظ

يقع حي عكاظ تحديداً جنوب مدينة الرياض، وهو أحد الأحياء التابعة لبلدية الشفاء الواقعة في الجزء الجنوبي الغربي من العاصمة. حي المروة وشارع صحارى، ويمكن الوصول إليه عبر عدد من الطرق منها طريق ديراب الفرعي وطريق النفود الذي يقطع الحي، بالإضافة إلى الطريق الصحراوي المجاور للحي المرتبط بطريق إب تيمية. يتميز الحي بتوافر كافة الخدمات كالمدارس الحكومية والمساجد والحدائق وأماكن التسوق.

ما رأيك في حي عكاظ

يعتبر حي عكاظ من الأحياء السكنية الهادئة ذات الأسعار المرنة والمنخفضة مقارنة بأحياء العاصمة الأخرى، مما يجعله مناسبًا للعروسين. حصل الحي على تصنيف 3.5 من أصل 5 نجوم في استطلاع حي على تقييم الممتلكات.

اراء اهالي حي عكاظ

جاءت عدة آراء من أهالي حي عكاظ، وهي كالتالي

الرأي الأول المكان المناسب وخبرة القريب القريب من مدارس الأبناء، وعمل الزوج، والقريب من الأسرة. كل شخص بعيد عن هذه الأشياء متعب. عشت في منطقة بعيدة عن عائلتي ومدارس أطفالي. عمل زوجي نبي تعزية، لكنني لست مرتاحًا دائمًا، والزيارات المتعبة متعبة، والحمد لله من أجلي “. على أي حال، فإن الجيران من وجهة نظري هم العلاقة الرسمية في هذا الوقت “.

الرأي الثاني كثير من الناس يمدحونني بحديقة عكاظ التي زرتها لأول مرة مع العائلة. كثير من المستغرب !!! والغياب التام للأمن والسلطة، على عكس جميع الحدائق، هو أقل شيء أمني إذا كان حارس أمن، والسلطة هي أيضا مهمة جدا “.

الرأي الثالث تريد حيًا مريحًا وجوًا صحيًا وحيًا راقيًا. الابتعاد عن شمال الرياض. والله لا يوجد سوى الازدحام. لديك حي ظهرة لبن، حي راقي بكل معنى الكلمة، والآن به كل الخدمات وقريب من كل شئ. لا تترك السيارة أي شيء بعيدًا. الابتعاد عن أمطار الشمال والشرق. النصيحة وأنت روحي “. وانظر بنفسك.

خدمات حي عكاظ

تتوفر العديد من الخدمات في حي عكاظ جنوب غرب العاصمة ومنها

حي عكاظ العقاري

يوجد في حي عكاظ العديد من الفلل الفاخرة للبيع أو الإيجار وشقق وأراضي والعديد من العقارات، منها ما يلي

شقق للايجار.

أرض للبيع.

فلل للبيع.

بيت للإيجار.

شقق للبيع.

معالم حي عكاظ

فيما يلي نذكر بعض معالم حي عكاظ

مستشفى الامام عبد الرحمن الفيصل.

الفحص الفني الدوري للسيارات.

مطاعم وكافيهات حي عكاظ

يوجد عدد من المطاعم والكافيهات في حي عكاظ وهي كالآتي

أنمار الصفوة كافيه.

ستاربكس.

برغر كينغ.

متعة العصير.

كوفي سمرة وقمرة.

برجر ناشيونال مشوي.

رشفة العصائر المنعشة.

فال الطائف.

مطعم بيتزا محترف.

بيتزا مايسترو.

كودو.

مطاعم ومطابخ حنيد وطني.

اماكن ترفيه وتسويق في حي عكاظ

يوجد في حي عكاظ العديد من الأماكن الترفيهية والتسويقية ومنها ما يلي

حديقة المروة الثانية.

حديقة عكاظ.

الساحة البلدية بحي عكاظ.

ملاعب مونديال عكاظ.

منتزه الحمرا في منتزه عكاظ البيئي.

ملاعب ديربي.

أسواق عبدالله العثيم.

مدارس حي عكاظ

يبلغ عدد المدارس الحكومية والخاصة للبنين والبنات في حي عكاظ سبع مدارس تقريبًا، وهي كالتالي

مدرسة عمرة بنت الربيع الابتدائية

مدرسة سعيد بن عامر المتوسطة

مدرسة خليفة بن بشر الابتدائية

ثانوية قرطبة الوطنية

مدرسة سعيد بن عامر المتوسطة

خدمات بالقرب من حي عكاظ

تتعدد الخدمات التي تقع بالقرب من حي عكاظ ومنها ما يلي

مستودعات الدفاع المدني.

مركز إطلاق الدوريات الأمنية غرب الرياض.

بلدية الشفاء.

الشفاء للسيارات.

مستشفى دله – نمار.

الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات.

أفواج الحرس الوطني.

عيادات ومستشفيات حي عكاظ

يضم حي عكاظ عدد من العيادات والمستوصفات الحكومية والخاصة ومنها

مجمع عيادات راشد الطبي.

مجمع عيادات الأمين الطبية.

عيادات راشد الطبية.

عيادات الخزانات الطبية.

مستشفى الامام عبد الرحمن الفيصل.

وش رايكم بحي عكاظ ، يعتبر حي عكاظ الواقع في عاصمة المملكة العربية السعودية أكثر الاحياء هدوءاً كما يتميز بوجود جميع الخدمات الحيايتة من الأماكن السياحية والترفيهية وصولاً الى المدارس والخدمات التعليمية الأخرى والقهاوي .