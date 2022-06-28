وش معنى المثليين

ما معنى المثليين مؤخرا انتشرت ظاهرة الشذوذ الجنسي على نطاق واسع وبشكل عام، لكنها أصبحت محط نقاش مع مختلف الناس وبين العديد من الدول العربية والأجنبية فِيْ جميع أنحاء العالم وظهرت العديد من الدول التي تدعم هذه الفئة بشكل رسمي إما باللغه الاجنبيه او العربيه والتي دعاها للتعرف علي الشواذ ومن هم، وقد التقينا بهم بالفعل، من خلال ما يلي نتعرف علي معاني المثليين.

ما معنى الشاذ

يعتبر مفهُوم المثلية الجنسية حسب التفسيرات العلمية ظاهرة سلوكية تحدث عند الرجل أو المرأة وتدل على الانجذاب العاطفِيْ لنفس الجنس، وبطريقة أخرى تمثل المثلية الجنسية هِيْ العلاقة العاطفِيْة التي تنشأ بين الرجل والمرأة أو بين المرأة و المرأة.، وهناك دول تدعم هذه الظاهرة قانونًا ودول أخرى تحاربها وتعتبرها جريمة وتعاقب عليها نتيجة عوامل بيولوجية كثيرة فِيْ الرجل أو المرأة، وليست عادات أو تقاليد أو تراثًا محددًا.، المعروف أيضًا باسم الشذوذ أو عدم التوازن. والجديد أن نذكر أن هذه الظاهرة تتعارض مع ديانات كثيرة أهمها اليهُودية والمسيحية والإسلام والمثلية الجنسية، والسبب فِيْ ذلك تعارضها مع الطبيعة البشرية والفطرة التي ولد عليها الإنسان بالفطرة.

خصائص الرجل المثلي

وتجدر الإشارة إلى أن كل من لديه ظاهرة الشذوذ الجنسي يظهر العديد من الخصائص والانطباعات التي تختلف عن غيرها وخاصة عند الرجال فإن خصائص الشذوذ الجنسي عند الرجال واضحة ونعلق عليها ما يلي أهمها

يظهر الرجل اهتمامًا كبيرًا وواضحًا بالرجل الآخر.

الاهتمام العاطفِيْ لرجل بالرجل الآخر.

علامات اهتمام الرجل بمظهر وجمال الرجل الآخر.

يعمل على البحث المستمر عن المثليين على الإنترنت أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي للوصول إلى صفحات المثليين والاندماج معهم.

كيف تلد مثليون جنسيا

فِيْما يتعلق بالإنجاب المثلي، هناك العديد من الأساليب والوسائل الحديثة التي تم ابتكارها حتى يتمكن المثليون من إنجاب الأطفال، وهناك دول تسمح قانونًا بالخيانة الزوجية بينهم، ومن الطرق التي تسمح بالإنجاب والمصرح بها رسميًا التلقيح الاصطناعي. أو من خلال طرق أخرى وهِيْ الإخصاب خارج الجسم (IVF) بالإضافة إلى طريقة أخرى متداولة فِيْما بينها وهِيْ التبرع بالبويضات أو تبني الأجنة، وبالتالي هناك بديل جديد لديهم للأمومة والتعبير عن الإنجاز بينهم.، وهُو اكتساب الرفِيْق البيض، ويتم ذلك عن طريق ROPA.

ما هِيْ أسباب الشذوذ الجنسي

فِيْما يتعلق بأسباب الشذوذ الجنسي التي تحدث بين الرجل والمرأة، وبغض النظر عن العوامل البيولوجية التي تنشأ بينهما، فهناك أسباب تؤدي إلى حدوث الشذوذ الجنسي، ونرفق ما يلي، وأهمها على النحو التالي

هروب الذكور أو الإناث من عملية التزاوج الطبيعي.

كلا المجموعتين تتجنب الشعور بالحب بسبب صعوبة الحصول على الحب أو تحقيقه.

يتعرض الرجل أو المرأة للكراهِيْة والاضطهاد والضرب والعديد من الأسباب الأخرى فِيْ المراحَلْ الأولى من الطفولة.

احترام الذات متدني.

تغييرات غير متوقعة فِيْ الجنين أثناء الحمل وتحديداً فِيْ الشهر الرابع أو السابع.

نقص هرمون التستوستيرون عند الرجال.

نقص هرمون الاستروجين عند النساء.

كيفِيْة التعامل مع المثليين فِيْ الإسلام

لاشك أن الدين الإسلامي يرفض فكرة المثلية نهائيا، وهُو محرم نهائيا، كَمْا أنه يعتبر خطيئة كبيرة أمامهم جماعة من المسلمين، وهناك اختلاف فِيْ طريقة القتل، وبالتالي نستنتج أن الشذوذ الجنسي فِيْ الدين الإسلامي ممنوع تماما وقطعا، وهناك العديد من الدول، وخاصة الدول العربية، التي حظرت التجارة أو التسوق مع المثليين أو الداعمين لها، وخاصة المملكة العربية السَعُودِيْة.

ما هُو سبب دعم LGBT

وبحسب العديد من البيانات الدولية وآراء الخبراء، فقد تبين أن هناك العديد من الأسباب التي أدت إلى ازدواج الدعم من مختلف الدول والهِيْئات الرسمية حول العالم، بما فِيْ ذلك الشركات الكبيرة، وفِيْما يلي أهم جوانب الدعم على النحو التالي

الجانب الاقتصادي.

الجانب البيولوجي.

الجانب العاطفِيْ.

الجانب الروحي.

فِيْ هذا الصدد وصلنا إلى نهاية فقرات مقالنا بعنوان ما معنى المثلية الجنسية ومن خلالها تعرفنا على مجموعة واسعة من المعلومات حول المثلية الجنسية التي أصبحت محور النقاش فِيْ الآونة الأخيرة، و لقد قمنا بإلقاء الضوء على الفور على الأسباب الرئيسية التي أدت إلى دعم المثلية الجنسية.