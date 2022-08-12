وش معنى برايفت ، تعتبر اللغة الإنجليزي من اللغات الأكثر تنوعا بين المفردات والتعبيرات ، ناهيك عن اللهجات النابعة منها من دولة لاخرى ، حيث تحتوي على تعابير ومفردات مختلفة من دولة إلى اخرى ، وهي كلمات ذات معاني مختلفة عن معانيها الأساسية في اللغة الإنجليزي ، لكنها تقبل معانيها المشهور بنفس اللهجة ، سنتعرف على وش معنى برايفت ، كلمة يختلف معناها ونطقها عن الناس ، تابعوا معنا .

ماذا تعني الخصوصية

كلمة خاص هي كلمة من أصل إنجليزي، يأتي معناها وفقًا لسياقها في الجملة الموجودة فيها. عندما نتوصل إلى هذه الكلمة في معنى المقاصد الخاصة، فمعنى ذلك أنها أغراض خاصة لشخص معين. ومن هنا نستنتج أن إجابة هذا السؤال هي

كلمة خاص هي كلمة إنجليزية تعني خاص أو سري أو خاص.

استخدامات كلمة خاص

هناك استخدامات عديدة لكلمة خاص، والتي أصبحت من الكلمات الشائعة والمستخدمة بين العرب، وأحد الكلمات التي تداخلت مع الكلمات العربية في الخطاب العام بالتزامن مع النهضة الفكرية والعلمية. كلمة خاصة في الحياة العادية

الحساب الخاص حساب شخصي مشترك في جميع مواقع التواصل الاجتماعي والحسابات الأخرى مثل Gmail و Hotmail وغيرها.

رقم خاص رقم خاص على الشخص التواصل مع الآخرين.

كن خاصًا يمكنك الحصول على هذه الكلمة الشائعة على وسائل التواصل الاجتماعي للتحدث في قسم المحادثات الخاصة والسرية.

Snap الخاص حساب Snap شخصي أو خاص.

موضوع خاص ما يتحدث عنه الشخص موضوع خاص، ولا يستطيع أحد أن يسأل عنه، فهو يخصه وحده.

أمثلة على كلمة خاص

هذه الكلمة الإنجليزية لها العديد من الأمثلة، وسنقوم بإدراج بعضها هنا

هذا ملف خاص

هذه المكالمة خاصة ولا يمكن لأحد الوصول إليها.

شركة خاصة لمحمد وعائلته.

الحكومة في هذا البلد خاصة، والناس يحكمون أنفسهم بأنفسهم.

ما معنى كلمة خاص في القاموس

للعودة إلى معنى كلمة خاص في قاموس اللغة الإنجليزية، نرى أن معناها خاص، وسري، وذاتي، وخاص، وفرد، ومعاني أخرى، وكلها تقع في مرجع واحد ومتعددة الاستخدامات مع العديد من الأمثلة كما نحن تمت مناقشتها سابقًا، وهي كلمة شائعة أصبحت شائعة بين كلماتنا العربية في استخدامنا اليومي السريع للغة العامية.

وفي الختام تعرفنا عبر السطور السابقة حول وش معنى برايفت ، وبهذا القدر من المعلومات حيث تناولنا إجابة السؤال الذي سبق طرحه، بالإضافة إلى توضيح استخدامات هذه كلمة وأمثلة منها مع معانيها في القاموس.