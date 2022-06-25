وش معنى عصفر بالتونسي

ما هِيْ أهمية أسفار فِيْ التونسية هناك العديد من اللهجات التي يتحدث بها الناس فِيْ العالم العربي، حسب المجتمع الذي يستقرون فِيْه، وعلى الرغم من أن اللغة العربية هِيْ اللغة الموحدة والمشتركة لدول العالم العربي، يمكننا أن نجد اختلافًا فِيْ الكلمات لكلمة واحدة. وسنتعرف من خلال ما معنى القرطم فِيْ تونس وما هُو نبات القرطم ، وسنذكر الاستخدامات الطبية لنبتة القرطم وفوائد وأضرار نبات الهِيْل.

ما هُو القلب –

نبتة الزعفران أو ما يسمى الجرتزم هِيْ زهرة الزعفران المطلية، وهِيْ من نباتات النجوم، وهِيْ نبتة سنوية تشبه الأشواك، وتستخدم كبديل للزعفران. يصل طول النبات من 30 سم إلى 150 سم، وأزهاره حمراء أو صفراء أو برتقالية. يعتبر الهِيْل صبغة غذائية، بالإضافة إلى فوائده الطبية العديدة. زهُور.

ماذا تعني كلمة اسفار باللغة التونسية

تسمى الحَلْوى بالزعفران التونسي وتسمى أيضًا صفار البيض المزيف وعلى الرغم من تسميتها الكثيرة فِيْ الدول العربية إلا أنها تشير إلى نفس المعنى فِيْ اللغة العربية، ويتميز نبات الصبار الذي يمكن أن يصل إلى أربعة عشر نوعًا بطعمه الحار. ورائحتها المميزة والعديد من الألوان مثل الأحمر والبرتقالي والأصفر.

لنبتة القلب استخدامات طبية عديدة، وهِيْ

وهُو ملين ومدر للبول.

يستخدم لعلاج الطفح الجلدي والحصبة والحمى.

يستخدم معجونها لعلاج الدمامل.

علاج جلطات الدم وتقلصات الدورة الشهرية وآلام البطن بعد الولادة.

يستخدم لعلاج التهابات الجلد والكدمات والجروح وآلام المفاصل.

يقلل من تخثر الدم.

صبغته تدخل صناعة مستحضرات التجميل.

تستخدم بذورها لإنتاج الزيت.

فوائد القلب

هناك العديد من الفوائد التي تعود على نبات الهِيْل والتي يمكن إيجازها بما يلي

تنظيم الدورة الشهرية.

التخلص من الغازات والانتفاخات الناتجة عن أمراض القولون.

التخلص من التوتر والقلق وتهدئة الأعصاب.

يقوي جذور الشعر وفروة الرأس لاحتوائه على حمض الأوليك.

الآثار الجانبية للصبار

على الرغم من المزايا العديدة لنبتة القلب إلا أن لها بعض العيوب ومنها ما يلي

يعمل على انقباض عضلات الرحم وبالتالي يمكن أن يسبب الإجهاض لدى المرأة الحامل.

تباطؤ تجلط الدم مما يؤدي إلى حدوث نزيف أثناء الجراحة.

الأهمية الاقتصادية لمصنع الهِيْل هُو الحصول منه على المواد التالية

الزيت زيت قرطاج زيت صحي، حيث يحتوي على نسبة كبيرة من الزيوت غير المشبعة مثل حمض الأوليك وحمض اللينوليك فِيْ بذوره.

بتلات تستخدم بتلات الصبار كَمْلون غذائي طبيعي.

الكسبة تنتج عن طريق عصر بذور النبتة وتستخدم كغذاء للحيوانات وخاصة الدواجن حيث تحتوي على 25٪ بروتين خام وكربوهِيْدرات.

أسماء الأعشاب والنباتات باللهجة التونسية

ومن الأعشاب والنباتات التي تختلف أسماؤها باللهجة التونسية ما يلي

البان أو إكليل الجبل عشب إكليل الجبل.

قناوية هِيْ بامية.

أم الجلاجل أم الأبناء أو القشع أو عشب المدينة.

جلابة إنها حبة بازلاء.

ألتيرينجا إنها ميليسا.

الدلع هُو بطيخ.

الكَمْون الأسود الحبة السوداء، وتسمى أيضًا الحبة السوداء.

الحب الأحمر إنه السماق.

الخوخ الخوخ باللغة العربية.

جلالجان سمسم.

بوكارون شقائق النعمان.

القرفة الشوفان.

هل الكركَمْ هُو الحبيب

يوجد فرق طفِيْف بين الكركَمْ والكركَمْ فكل منهما نبات مختلف عن الاخر والتشابه بينهما يكَمْن فِيْ اماكن الزراعة ومذاق الكركَمْ اقوى من طعم الكركَمْ والكركَمْ مستعمل باللغة العربية البني وفِيْ بعض الحَلْويات التي يميل لونها إلى الأصفر ويضاف إلى الدجاج والقدر. يُباع صفار البيض على هِيْئة صفار، ومن المعروف أن الصفار باهظ الثمن على عكس الكركَمْ والزعفران الرخيص.

نصل هنا إلى نهاية مقالنا الذي تعلمنا فِيْه عن معنى الزعفران فِيْ اللغة التونسية وما هُو الزعفران فِيْ ، وذكرنا الاستخدامات الطبية للزعفران وفوائد ومضار الزعفران وأسماء بعض النباتات والأعشاب فِيْ اللهجة التونسية.