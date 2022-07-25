وش معنى غسيل اموال ، يعد ذلك المصطلع من المصطلحات التي يسمح بها الكثير من الأشخاص وذلك عبر انطاق واسع حول الوطن العربي بشطل خاص والعالم اجمع ، مما ننوه بأن الكلمة غسيل الأموال ليست بمعنى إستخداما الماء والصابون في غسلها ، بل هو عبارة عن الاموال التي يتم جمعها من أماكن مجهولة المصدر ، وبالتالي سنتحدث لكم عن الإجابة على وش معنى غسيل اموال ، تابعوا معنا .

ماذا يعني غسيل الأموال

تعتبر عملية غسيل الأموال عملية غير مشروعة وجريمة يعاقب عليها القانون، والهدف منها وضع طابع قانوني وقانوني على الأموال الممنوعة التي يحصل عليها الشخص من مصادر غير مشروعة، مثل زراعة وتصنيع النباتات المخدرة أو الغش أو تهريب الآثار، وكذلك اختلاس الأموال العامة والعديد من المصادر الممنوعة الأخرى، حتى يمكن التعامل معها وحيازتها واستثمارها وإيداعها بصفة رسمية في البنوك والبنوك.

لماذا يسمى غسيل الأموال

إن عملية تحويل الأموال والمبالغ الكبيرة الناتجة عن مصادر غير مشروعة ومحظورة وتحويلها إلى مصادر مشروعة تسمى غسيل الأموال، لأن الأموال التي تم جمعها من مصادر غير مشروعة هي أموال غير نظيفة، وأن هذه العملية ستجعلها نظيفة، لذلك تم يسمى غسيل الأموال، وهو من الجرائم الاقتصادية التي يعاقب عليها القانون لعدم شرعية مصادرها، والتستر على تلك الأفعال المخلة بالدين والأنظمة القانونية.

تعريف لغة ومصطلحات غسل الأموال

جاء تعريف ومعنى مصطلح غسيل الأموال في القاموس الشامل للمعاني على النحو التالي

لغويًا تحويل الأموال غير المشروعة الناتجة عن مصادر محظورة (تجارة الأسلحة، المخدرات، أو غير ذلك) إلى أموال مشروعة بإيداعها في البنوك حيث يمكن سحبها أو تحويلها لاستثمارها في مشاريع اقتصادية مشروعة وقانونية.

من الناحية الاصطلاحية يقصد به أن يكون كل فعل متعمد يهدف إلى إخفاء وتمويه مصدر الأموال غير المشروع، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر عن جريمة يحددها القانون.

مراحل غسيل الأموال

يتبع أصحاب الأموال غير المشروعة ثلاث مراحل من أجل غسل أموالهم وتحويلها من مصادر غير مشروعة إلى مصادر قانونية بشكل رسمي، وذلك من خلال

مرحلة الإيداع وتتم عن طريق إيداع الأموال غير المشروعة في البنوك عن طريق شراء العملات الأجنبية أو شراء أشياء ملموسة مثل السيارات أو العقارات التي يسهل بيعها.

مرحلة التنكر بعد إيداع الأموال في البنوك، يحاول هؤلاء الأشخاص إخفاء مصادر الأموال غير المشروعة من خلال القيام بعمليات معقدة تهدف إلى صعوبة الوصول إلى المصدر الرئيسي للأموال.

مرحلة التوحيد في هذه المرحلة يتم دمج الأموال المغسولة بطريقة يصعب تمييزها عن الأموال من مصادر مشروعة من خلال الشركات والصفقات الوهمية، وذلك بهدف تشتيت انتباه الجهات المعنية وجعل الأمر صعب الكشف.

ما الفرق بين غسيل الأموال وغسيل الأموال

لا يوجد فرق بين مفهوم غسل الأموال وغسيل الأموال، فكلاهما يهدف إلى استخدام الحيل والوسائل للتخلص من الأموال المكتسبة بطريقة غير مشروعة وإضفاء الطابع القانوني والشرعي عليها. تُستخدم الأموال غير المشروعة بأموال مشروعة وتُستثمر في مشاريع قانونية لإخفاء مصدرها والابتعاد عن المساءلة القانونية.

عقوبة غسل الأموال في السعودية

غسل الأموال جريمة اقتصادية يعاقب عليها القانون في المملكة العربية السعودية والدول العربية الأخرى، لأن مصدر هذه الأموال والمبالغ الكبيرة غير مشروع ومن مصادر محظورة شرعاً ومحظورة قانوناً، مثل تجارة المخدرات والأسلحة والدعارة والأموال. العديد من المصادر الأخرى الناتجة عن نشاط إجرامي. تم وضع عقوبة غسل الأموال في المملكة العربية السعودية ضمن نظام مكافحة غسيل الأموال، ويمكن الاطلاع عليها من خلال النقر على الرابط التالي “.

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