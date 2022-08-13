وصايا من السديس للشباب في يومهم العالمي

أشار الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد العزيز السديس، إلى أهمية الشباب ودورهم في تقدم الأمم والمجتمعات، بمناسبة “اليوم العالمي للشباب”.

كنز ثمين

وأكد السديس أن الشباب كنز ثمين تنهض به الأمم وتتسامى، وأن الإسلام يوفر للشباب أول رعاية واهتمام ورعاية كاملة، لأنهم القلب النابض للأمة، وشريانها المتدفق، هو العطاء والتنمية، وقد اهتم قادة هذه الدول المباركة بهذه الثروة الثمينة وأرسوا الأساس لرؤية المملكة العربية السعودية (2030) لتمكين الشباب. والتطور الذي تشهده بلادنا اليوم في مختلف المجالات هو نتيجة عمل الشباب. الأشخاص الذين تم تأهيلهم ليكونوا أذرع بناءة لمجتمعهم وبلدهم.

نصائح للشباب

وفي الختام أوصى الرئيس العام بأن يتمسك الشباب بقيم الدين وأخلاقه والابتعاد عن الظالمين والنزوات وأصحاب الأفكار الهدامة والعقول الضالة، سائلاً الله تعالى أن يحفظها للجميع. . من كل شر وشر.