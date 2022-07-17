وصفات تبييض الجسم والتخلص من البقع الداكنة بمواد طبيعية

الوصفات الطبية تبييض الجسم وإزالة البقع الداكنة وهِيْ من أكثر الوصفات طلباً ويبحث عنها المزيد والمزيد من النساء أكثر من الرجال، حيث تحاول النساء والفتيات فِيْ معظم الأوقات البحث عن أحدث الوصفات التي تعمل على تفتيح البشرة وتركها بيضاء خالية من البقع الناتجة عن ذلك. من التعرض لأشعة الشمس أو آثار البثور أو التهاب الجلد أو التعرض للحروق الصغيرة وعدم تنظيف البشرة بشكل مستمر، وأحياناً استخدام مستحضرات التجميل التي تضر البشرة، لذلك نقدم لكَمْ بعض الوصفات لتبييض الجسم بالمنتجات الطبيعية. المواد التي ستستخدمها وستلاحظ الفرق فِيْ نفس اليوم.

وصفات لتبييض الجسم

هناك عدد كبير من الوصفات الطبيعية التي تستخدمها المرأة للحصول على بشرة بيضاء ناعمة كالحرير الخالص الخالي من التجاعيد والعيوب، ونشرحها لك فِيْ السطور التالية

وصفة الجلسرين والليمون

تساعد هذه الوصفة كثيرًا على تفتيح البشرة وتوحيد لونها، يجب إحضار وعاء عميق ووضع عصير نصف ليمونة فوقه، ثم وضع ملعقتين صغيرتين من الجلسرين وملعقة صغيرة من زيت الزيتون فوقها وخلط المزيج. المكونات معًا ثم ضعي المزيج على البشرة ثم اتركيه حتى يجف تمامًا واغسلي بشرتك بالماء الدافئ وكرري هذه الوصفة 3 مرات فِيْ الأسبوع وستلاحظين الفرق.

وصفة العسل والحَلْيب

هذه الوصفة من الوصفات الممتازة التي تساعد على تفتيح الأماكن الحساسة والبقع الداكنة، يجب عليك إحضار وعاء عميق ووضع ملعقة كبيرة من الحَلْيب عليها ووضع ملعقة كبيرة من العسل عليها، يجب استخدام وعاء خاص ملعقة بلاستيكية بالعسل لأن الملعقة المعدنية تفقد خواص العسل والمعادن الموجودة بداخلها، ونخلط المزيج جيداً ونضعه على البشرة وخاصة الوجه والرقبة، ونترك الخليط لمدة 20 دقيقة ثم نغسله. بالماء الدافئ وتكرر هذه الوصفة كل يوم أو يومين.

وصفة الليمون والنشا

يمكن استخدام هذه الوصفة لإزالة الشعر بالإضافة إلى تفتيح البشرة وتوحيد لونها، يجب إحضار وعاء عميق، نضع ملعقة كبيرة من النشا و 3 ملاعق كبيرة من عصير الليمون وتخلط المكونات جيداً وتوضع على البشرة حتى جففِيْها تمامًا وضعيها بقطعة قطن دافئة أو قطعة قماش دافئة وستلاحظين الفرق حيث ستتم إزالة الشعر وتفتيح البشرة فِيْ نفس الوقت وللحصول على نتائج سريعة ستحتاجين إلى تكرار هذه الوصفة من مرتين إلى ثلاث مرات فِيْ الأسبوع.

وصفة الطماطم ودقيق الشوفان

هذه وصفة طبيعية ومثبتة وذات فاعلية كبيرة فِيْ تفتيح البشرة وتغذيتها يا سيدتي عليك أن تحضري وعاء عميق، نضع فِيْه نصف كوب من عصير الطماطم، ثم نضع فِيْه نصف كوب من دقيق الشوفان المطحون منزلي الصنع. وتخلط المكونات جيداً وربت على الخليط على الجلد بورق الصنفرة أو حرك الخليط بحركات دائرية، الهدف هُو الإزالة ويمكن تكرار هذه الوصفة يومياً لأنها تساعد على تغذية البشرة مباشرة من خلال المسام.

وصفة اللبن الزبادي

الزبادي من العناصر الطبيعية المفِيْدة جدا للبشرة ويغذيها كثيرا. يحتوي الزبادي على حمض اللاكتيك ويستخدم بكثرة فِيْ تفتيح البشرة. نضع ملعقتين صغيرتين من الزبادي فِيْ وعاء عميق ونخلط جيدا ثم نضع يوضع على الجلد لمدة 15 دقيقة ثم نفركه على الجلد نقوم بغسل الجلد بالماء الدافئ ثم بالصابون ونكرر هذه الوصفة مرتين لمدة أسبوع ستلاحظ الفرق.

وصفة زيت الزيتون والسكر

زيت الزيتون من المواد الطبيعية الرائعة لتنعيم وتفتيح البشرة. بالإضافة إلى ذلك، يعتبر السكر مقشرًا طبيعيًا ومفِيْدًا جدًا فِيْ عملية صنفرة الجلد. مكونات الوصفة سهلة وبسيطة. يمكنك أن تأخذ فِيْ وعاء عميق، نضع ملعقتين كبيرتين من السكر البني فِيْه، ثم نضع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون عليها مع التحريك برفق. يُخلط المزيج على البشرة لمدة 15 دقيقة، ثم يُفرك الجلد خاصة المناطق الداكنة، ويُغسل الجلد بالماء الدافئ، تُكرر هذه الوصفة مرة فِيْ الأسبوع، ستلاحظ الفرق ويمكنك ترطيب البشرة عن طريق وضع القليل من زيت الزيتون فِيْ المكان الذي وضعت فِيْه الماسك من قبل.