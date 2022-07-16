وصفات طبيعية لتكثيف الشعر وملء الفراغات بمكونات منزلية

وصفات طبيعية لتكثيف الشعرتعاني الكثير من النساء والفتيات من وجود فجوات فِيْ شعرهن نتيجة تساقط الشعر بشكل كبير مما يسبب لهن الانزعاج، ولهذا تلجأ الكثير من النساء إلى المنتجات الكيماوية التي يحصلن من خلالها على أفضل النتائج فِيْ أقصر وقت، لكنهن باهظة الثمن وقد يتعرض الكثير منهم للحساسية فِيْ فروة الرأس بسبب كثرة استخدام هذه المواد، بالإضافة إلى أن الكثير منهم يفضل اللجوء إلى المواد الطبيعية التي تعطيها نتيجة مرغوبة بعد صيانتها، بالإضافة إلى توافرها فِيْ المنزل وذلك لا يسبب اي مشاكل لفروة الراس وهذا ما سنتطرق اليه فِيْ هذا المقال.

وصفات طبيعية لتكثيف الشعر

يمكنك عمل تقوية الشعر بسهُولة من خلال العديد من الوصفات الطبيعية وهِيْ كالتالي

يُحضر البصل ويُفرم ناعماً ويعصر.

يوزع ماء البصل على فروة الرأس ويدلك بقوة حتى يتغلغل فِيْ فروة الرأس.

اتركيه لعدة ساعات ثم اغسلي شعرك جيداً لإزالة رائحة البصل.

كرر الوصفة عدة مرات للحصول على أفضل النتائج.

البصل من أكثر المواد الطبيعية التي تحفز نمو الشعر.

يمكنك أيضًا إحضار بعض فصوص الثوم وهرسها جيدًا وتوزيعها على فروة رأسك لتحفِيْز نمو الشعر ثم غسل شعرك جيدًا.

كَمْا يمكنك الاعتماد على القرنفل عن طريق طحنه وإضافة القليل من الليمون وملعقة كبيرة من زيت القرنفل وخلطها وتدليكها فِيْ فروة رأسك وترك الخليط لعدة ساعات ثم غسل شعرك جيدًا والاستمرار فِيْ هذه الوصفة للحصول على إلى النتيجة المرجوة.

أسباب تساقط الشعر

لعلاج الشعر وتكثيفه، من الضروري معرفة السبب الرئيسي لتساقط الشعر، والذي يعود إلى ما يلي

إن الحالة النفسية هِيْ العامل الأساسي لتساقط الشعر، وهُو ما يجعله خفِيْفًا وخفِيْفًا.

عدم تناول الأطعمة الصحية باستمرار.

بالإضافة إلى الاستخدام المتكرر للأصباغ الكيميائية.

بالإضافة إلى تعرض الشعر للكي والتجفِيْف بشكل كبير.

فِيْ الختام تعرفنا على الوصفات الطبيعية لتكثيف الشعر وكذلك السبب الرئيسي لتساقط الشعر والحصول على شعر كثيف من مواد طبيعية بسيطة موجودة فِيْ المطبخ.