وصفات طبيعية لعلاج تشقق القدمين وتنعيمها فِيْ وقت سريع

وصفات طبيعية لعلاج تشقق القدمين يعتبر تشقق القدمين من أكثر الأمور المزعجة التي يعاني منها الرجال والنساء والبحث عن أفضل الوصفات الطبيعية لمساعدتهم على التخلص منها بسرعة ومن أكثر أسباب الإصابة شيوعًا قلة الرطوبة فِيْ هذه المنطقة وهذا يسبب الجفاف. وبالتالي فهُو يتشقق كثيرًا مع انخفاض نسبة الفِيْتامينات والمعادن داخل جسم الإنسان، وخاصة الزنك المسؤول عن الكعب الجاف والمتشقق أو فِيْ حالة الشيخوخة.

وصفات لعلاج تشققات القدمين

وصفة العسل

يحتوي العسل على مضادات الميكروبات والبكتيريا التي تؤثر على القدمين عند تشققها وتساعد على ترطيبها بشكل فعال وكذلك التئام الجروح، ويتم تدليك القدمين بكَمْية كافِيْة من العسل وتغطيتها بوعاء بلاستيكي طوال الليل وفِيْ الصباح يتم شطفها. وتجفف. ويتم وضع كريم مرطب على الجلد.

دقيق الأرز للأقدام المتشققة

تعطي هذه الوصفة نتائج فعالة لأن دقيق الأرز يقشر الجلد ويساعد العسل على تليينه وعلاج تشقق القدمين وكذلك إزالة الجلد الميت.

ثلاث ملاعق كبيرة من دقيق الأرز يخلط مع ملعقتين من العسل وثلاث قطرات من خل التفاح، وتخلط المكونات، ثم توضع على القدمين لمدة 15 دقيقة، ثم تفرك القدمين لإزالة الطبقات الميتة من الجلد.

خليط الفازلين وعصير الليمون

يحتوي الليمون على حامض الستريك الذي يعمل على تقشير البشرة وتجديد الخلايا، أما بالنسبة للفازلين فهُو يعمل على ترطيب البشرة كثيرًا، حيث يتم نقع القدمين فِيْ الماء الدافئ لمدة 20 دقيقة، ثم يتم تكثيف القدمين وملعقة كبيرة. يضاف إليها الفازلين، وتضاف إليه قطرات من عصير الليمون، ثم نلبس الجوارب، ونستلقي طوال الليل، وفِيْ الصباح نشطف القدمين بالماء الدافئ ونجففهما جيداً.

يمكن أيضًا استخدام صودا الخبز لإزالة الجلد الميت بفضل خصائصه المضادة للالتهابات، بالإضافة إلى التخلص من رائحة الجسم الكريهة.