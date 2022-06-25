وصفات طبيعية لعلاج حب الشباب

يمكن علاج العديد من حالات حب الشباب بالطرق الطبيعية وبالمكونات الموجودة في المنزل، لكن الأفضل تنظيف البشرة جيدًا قبل تطبيق هذه العلاجات المنزلية، وتجدر الإشارة إلى أن هذه الطرق لا تستثني زيارة الطبيب.
علاج حب الشباب الطبيعي
- خل التفاح خل التفاح العضوي الخام من أفضل المواد التي يمكن استخدامها لعلاج حب الشباب، لما له من خصائص مضادة للجراثيم، بالإضافة إلى احتوائه على زيوت وبكتيريا تنظف مسام الجلد، كما أنه يلعب دور فعال في علاج حب الشباب. دور في توازن درجة الحموضة في الجلد.
- صودا الخبز صودا الخبز أو ما يسمى ببيكربونات الصوديوم لها خصائص مطهرة ومضادة للالتهابات تساعد بشكل كبير في علاج حب الشباب، ويمكن استخدامها عن طريق خلط ملعقة صغيرة من صودا الخبز مع القليل من الماء لعمل معجون وتطبيقه على الجلد المصاب باستخدام كرة قطنية لمدة دقيقة ثم غسلها بالماء، كرر هذه العملية مرة أو مرتين في الأسبوع.
- الليمون يحتوي الليمون على حمض الأسكوربيك، وهو مادة قابضة للجلد، يساعد على تهدئة حب الشباب، وله خصائص مضادة للبكتيريا، مع ملاحظة أنه لا ينبغي استخدامه من قبل أصحاب البشرة الحساسة.
- الكركم يحتوي الكركم على مادة الكركمين وهو مضاد للميكروبات والأكسدة، كما أنه يساعد في تقليل ندبات حب الشباب. يمكن استخدام الكركم لعلاج حب الشباب عن طريق صنع عجينة من مسحوق الكركم الممزوج بالماء أو ماء الورد وتطبيق المعجون على المنطقة المصابة. حتى يجف ثم اشطفه بالماء، ويمكن استخدامه مرة أو مرتين في اليوم.