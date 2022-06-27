العلاجات الطبيعية للبشرة الدهنية – البشرة الدهنية هي نتيجة فرط إفراز الزهم من الغدد الدهنية. تقع هذه الغدد مباشرة تحت سطح الجلد.

الزهم مادة دهنية تتكون من الدهون. الدهون ليست سيئة لأنها تساعد على حماية وترطيب بشرتك والحفاظ على لمعان وصحة شعرك.

يمكن أن يؤدي الإفراط في إفراز الدهون إلى البشرة الدهنية التي يمكن أن تؤدي إلى انسداد المسام وحب الشباب. يمكن أن تؤدي العوامل الوراثية والتغيرات الهرمونية أو حتى الإجهاد إلى زيادة إفراز الدهون

تشكل البشرة الدهنية وحب الشباب تحديًا. ومع ذلك، غالبًا ما تقلل العلاجات المنزلية الأعراض دون استخدام الأدوية الموصوفة أو نظم العناية بالبشرة باهظة الثمن.

فيما يلي 10 علاجات للبشرة الدهنية يمكنك تجربتها في المنزل.

1. اغسل وجهك

يبدو الأمر واضحًا، لكن الكثير من الأشخاص ذوي البشرة الدهنية لا يغسلون وجوههم كل يوم. إذا كانت بشرتك دهنية، يجب أن تغسل وجهك مرتين في اليوم، لكن لا تفرط في ذلك.

تجنب الصابون أو المنظفات القاسية. بدلًا من ذلك، استخدم صابونًا خفيفًا مثل صابون الجلسرين.

2. ورق نشاف

لن تمنع هذه الأوراق الرفيعة الصغيرة الغدد الدهنية من الحصول على الكثير، لكنها ستسمح لك بتصريف الزيت الزائد من وجهك للمساعدة في تقليل لون البشرة الدهنية.

أوراق التنشيف غير مكلفة ومتاحة بدون وصفة طبية. استخدمه حسب الحاجة طوال اليوم.

3. وصفات طبيعية للبشرة الدهنية العسل

العسل هو أحد علاجات البشرة الأكثر احترامًا. بفضل قدراته المضادة للبكتيريا والمطهرة، يمكن أن يكون مفيدًا للبشرة الدهنية.

يعتبر العسل أيضًا مرطبًا طبيعيًا، لذا فهو يساعد في الحفاظ على ترطيب البشرة وغير دهني. وذلك لأن المرطبات تستمد الرطوبة من الجلد دون استبداله.

لاستخدام العسل في علاج حب الشباب والبشرة الدهنية، افرد طبقة رقيقة، ويفضل أن تكون نيئة، على وجهك ؛ يترك ليجف لمدة 10 دقائق ثم يشطف جيدا بالماء الفاتر.

4. وصفات طبيعية للبشرة الدهنية طين تجميلي

يستخدم الطين التجميلي، الذي يُطلق عليه أيضًا طين الشفاء، للمساعدة في امتصاص الزيت من الجلد وعلاج العديد من الأمراض الجلدية.

الطين الأخضر الفرنسي علاج شائع للبشرة الدهنية وحب الشباب لأنه شديد الامتصاص. الطين الأخضر الفرنسي يأتي في شكل مسحوق.

لعمل قناع الطين الأخضر الفرنسي

أضف الماء المصفى أو ماء الورد إلى حوالي ملعقة صغيرة من الطين حتى تشكل قوامًا يشبه الحلوى. ضعي خليط الطين على وجهك واتركيه حتى يجف. أزل الطين بالماء الفاتر واتركه يجف.

أقنعة الطين التي يتم إزالتها بالماء ألطف بكثير على الجلد من أقنعة التقشير.

5. الشوفان

يساعد الشوفان على تهدئة الجلد الملتهب وامتصاص الدهون الزائدة. كما أنه يساعد على تقشير الجلد الميت. عند استخدامه في أقنعة الوجه، عادة ما يتم طحن دقيق الشوفان.

يمكن دمجه مع الزبادي أو العسل أو هريس الفاكهة مثل الموز أو التفاح أو البابايا. استخدام دقيق الشوفان على وجهك

اخلطي نصف كوب من الشوفان المطحون مع الماء الساخن لتشكيل عجينة. ضعيها في ملعقة كبيرة من العسل. دلكي خليط الشوفان على وجهك لمدة ثلاث دقائق. شطف بالماء الفاتر واتركها حتى تجف. بدلاً من ذلك، ضعي مزيج الشوفان على وجهك واتركيه لمدة 10-15 دقيقة ؛ شطف بالماء الفاتر واتركها حتى تجف.

6. بياض البيض والليمون

يعتبر بياض البيض والليمون علاجًا شائعًا للبشرة الدهنية. يعتقد أن كلا المكونين يشد المسام. يمكن أن يساعد الحمض الموجود في الليمون والفواكه الحمضية الأخرى على امتصاص الزيت.

وفقًا لدراسة أجريت عام 2008، يتمتع الليمون أيضًا بقدرات مضادة للبكتيريا.

ومع ذلك، فإن هذا العلاج ليس خيارًا جيدًا للأشخاص الذين يعانون من حساسية البيض.

لعمل قناع الوجه الأبيض والليمون

اخلطي بيضة مع ملعقة صغيرة من عصير الليمون الطازج. ضعيه على وجهك واتركيه حتى يجف القناع. يُرفع بالماء الفاتر ويُترك حتى يجف.

7. وصفات طبيعية للبشرة الدهنية اللوز

لا يقشر اللوز المطحون بشرتك فحسب، بل يساعد أيضًا في إزالة الزيوت والشوائب الزائدة. استخدام مقشر اللوز للوجه

يُطحن اللوز النيء جيدًا للحصول على 3 ملاعق صغيرة. أضف ملعقتين كبيرتين من العسل الخام. ضعيه بلطف على وجهك بحركات دائرية. شطف بالماء الفاتر واتركها حتى تجف.

يمكنك أيضًا عمل قناع للوجه عن طريق طحن اللوز إلى عجينة قبل إضافة العسل. اتركي القناع لمدة 10-15 دقيقة. شطف بالماء الفاتر واتركها حتى تجف. لا تستخدمه إذا كان لديك حساسية.

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8. الصبار

يشتهر الصبار بعلاج الحروق والأمراض الجلدية الأخرى. وفقًا لمايو كلينك، هناك دليل علمي جيد على أنه يساعد في علاج تقشر الجلد الناتج عن البقع الزيتية.

كثير من الناس يستخدمون الصبار لعلاج البشرة الدهنية.

يمكنك وضع طبقة رقيقة على وجهك قبل الذهاب للنوم وتركها حتى الصباح. من المعروف أن الصبار يسبب الحساسية للبشرة الحساسة.

إذا لم تستخدمي الصبار من قبل، اختبر كمية صغيرة على ذراعك. إذا لم يظهر أي رد فعل خلال 24-48 ساعة، فيجب أن يكون آمنًا للاستخدام.

9. الطماطم

تحتوي الطماطم على حمض الساليسيليك، وهو علاج شائع لحب الشباب. يمكن أن تساعد الأحماض الموجودة في الطماطم على امتصاص الدهون الزائدة والمسام في الجلد. لعمل قناع الطماطم المقشر

اخلطي ملعقة صغيرة من السكر مع لب الطماطم. يوضع على البشرة بحركات دائرية. اتركي القناع لمدة 5 دقائق. اشطفها جيدًا بالماء الفاتر واتركها حتى تجف، كما يمكنك وضع لب الطماطم أو شرائح الطماطم على بشرتك.

10. وصفات طبيعية للبشرة الدهنية زيت الجوجوبا

على الرغم من أن فكرة تطبيق الزيت على البشرة الدهنية تبدو غير مجدية، إلا أن زيت الجوجوبا علاج شائع لعلاج البشرة الدهنية وحب الشباب ومشاكل الجلد الأخرى.

يُعتقد أن الجوجوبا تحاكي الزهم في الجلد “لتحفيز” الغدد الدهنية لإنتاج غدد دهنية أقل والمساعدة في الحفاظ على مستويات الزيت المتوازنة. لا يوجد بحث علمي يدعم هذه النظرية.

ومع ذلك، وجدت دراسة أجريت عام 2012 أن وضع قناع مصنوع من الطين وزيت الجوجوبا مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع يساعد في التئام الآفات الجلدية وحب الشباب الخفيف.

استخدام الكثير يمكن أن يجعل البشرة الدهنية أسوأ. جرب تدليك بضع قطرات على بشرة نظيفة لبضعة أيام في الأسبوع لترى كيف تتفاعل. إذا كنت تحب النتائج، تقدم يوميًا.

11. الوقاية من البشرة الدهنية

عندما تكون البشرة الدهنية ناتجة عن عوامل وراثية أو هرمونات، يصعب منعها.

يمكن أن تساعد ممارسة العناية المستمرة بالبشرة وتجنب الأطعمة غير الصحية مثل الأطعمة المقلية والأطعمة الغنية بالسكر والأطعمة المصنعة.

من المغري استخدام مستحضرات التجميل الثقيلة للتغطية على آثار البشرة الدهنية، لكنها قد تزيد الأمر سوءًا. عندما تعمل البشرة الدهنية، قللي من استخدام المكياج، وخاصة كريم الأساس.

اختر المنتجات القائمة على الماء بدلاً من المنتجات التي تعتمد على الزيت. ابحث عن المنتجات المصنفة على أنها لا تسبب انسداد المسام والتي تقل احتمالية انسداد المسام.

كثير من الناس يدعون العلاجات المنزلية لعمل البشرة الدهنية. لم تتم دراسة معظم العلاجات جيدًا. يعتمد نجاح العلاج المنزلي على العديد من العوامل مثل حالتك الخاصة وجودة المنتجات التي تستخدمها.

من الممكن أن تصاب بحساسية تجاه العلاجات التي كنت تستخدمها لبعض الوقت. إذا أصبحت بشرتك حساسة تجاه أحد المنتجات، فتوقف عن استخدامه.

إذا أدى العلاج المنزلي إلى تفاقم الأعراض، فتوقف عن استخدامه واتصل بطبيبك أو طبيب الأمراض الجلدية.