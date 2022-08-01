وصفات كيراتين طبيعي رهِيْبة من مطبخك لفرد وتنعيم الشعر وعلاج التساقط بديل البروتين

يتعرض شعرك باستمرار لعوامل خارجية، بين التجفِيْف أو التلوين أو التعرض الطويل للشمس. إذا بدا شعرك باهتًا أو تالفًا، فقد يكون ذلك بسبب تراكَمْ أكثر من حصته العادلة بسبب سوء المعاملة. البروتينات ضرورية للصحة. من أجسامنا أو شعرنا بفضل مساهمته الغذائية الهامة، نقدم هنا 5 منتجات من شأنها أن تساعد فِيْ تغذية شعرك بمكونات طبيعية متعددة وتحافظ على صحته لسنوات.

1. قناع البيض لنمو الشعر الطبيعي

البيض مصدر كبير للبروتين وبالتالي يحتل مرتبة عالية فِيْ قائمة المكونات الأساسية لشعر صحي. من ناحية أخرى، يحتوي الدقيق الأبيض على نسبة عالية من البروتينات الضرورية لنمو الشعر. من ناحية أخرى، نظرًا لقدرته على تغذية الشعر بعمق، يمكن للأصفر uf استعادة لمعانه لعمل ماسك مغذي، ومزج بيضتين وملعقة كبيرة من زيت الزيتون وتطبيق المحَلْول على جميع أنحاء الشعر، بدءًا من الجذور وحتى الشعر. نهاية. فِيْ الطريق إلى البقع اتركي القناع لمدة 30 إلى 45 دقيقة أثناء شطف شعرك بمنشفة مبللة، إذا كان شعرك دهنيًا، قومي بتصفِيْة بياض البيض بحيث يبقى البياض فقط ويجف بالثلج. ضعيه على شعرك من الجذور إلى الأطراف.

2. قناع الموز للشعر

يعتبر الموز من الأطعمة الخارقة المليئة بالفوائد الصحية. سيكون من العار إهدارها لأن خصائصها الغذائية مفِيْدة جدًا للشعر، لذلك قمنا بدمج الموز والبيض والزبادي لصنع قناع غني بشكل خاص بالحبوب والفِيْتامينات والبروتينات الصحية. ابدئي بهرس الموز فِيْ وعاء ثم أضيفِيْ زيت الزيتون واللبن الزبادي والزبدة المذابة واتركي المزيج لمدة 30 دقيقة قبل شطف شعرك بشامبو خفِيْف، وإذا كان شعرك جافًا وتالفًا، استخدميه مرة واحدة فِيْ الأسبوع.

3. قناع البيض والزبادي

يجب حماية فروة رأسك من البكتيريا وتغذيتها جيدًا. اختر أي شيء يضمن مزيجًا مثاليًا من البيض والزبادي وله خصائص مضادة للبكتيريا. أضيفِيْ ملعقتين كبيرتين من الزبادي، ثم أضيفِيْ بيضة للخفق بالترتيب. اخلطي المكونين للحصول على خليط ناعم ثم ضعيه على الشعر بعد 30 دقيقة ثم اشطفِيْه بالشامبو.

وصفة زيت جوز الهند والكاري لتنعيم الشعر

زيت جوز الهند هُو مرطب للشعر ومفِيْد جدا لتنعيم الشعر الناعم، حيث يعتبر بديلا للكيراتين والبروتين فِيْ فرد الشعر، لذلك يوصى بعمل قناع عن طريق غلي بعض أوراق جوز الهند.الكاري فِيْ زيت جوز الهند لمدة 2- 3 دقائق. واتركيها فِيْ مكان بارد لبضعة أيام ثم اشطفِيْ شعرك بالماء.