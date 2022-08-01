وصفات لتطويل الشعر وحَلْ مشاكله وجعله كالحرير

يبحث عدد كبير من الفتيات والنساء فِيْ الإنترنت وصفات لتطويل الشعر وكيفِيْة حَلْ مشاكلك. وتفعلي ذلك بسلاسة، حيث تشتكي معظم النساء من تساقط الشعر بشكل كبير من جهة، وتساقط الشعر من جهة أخرى، حيث يؤثر الحمل والولادة بشكل كبير على صحة شعر المرأة، ويؤدي نقص الفِيْتامينات فِيْ بعض الأحيان إلى تساقط الشعر، و من هنا تشتري النساء أغلى أنواع الكريمات ومستحضرات التجميل حتى يحصلن على شعر طويل وحريري.

يبحث عدد كبير من الفتيات والنساء فِيْ الإنترنت وصفات لتطويل الشعر وكيفِيْة حَلْ مشاكلك. وتفعلي ذلك بسلاسة، حيث تشتكي معظم النساء من تساقط الشعر بشكل كبير من جهة، وتساقط الشعر من جهة أخرى، حيث يؤثر الحمل والولادة بشكل كبير على صحة شعر المرأة، ويؤدي نقص الفِيْتامينات فِيْ بعض الأحيان إلى تساقط الشعر، و من هنا تشتري النساء أغلى أنواع الكريمات ومستحضرات التجميل حتى يحصلن على شعر طويل وحريري.

وصفات لتطويل الشعر وحَلْ مشاكله



نقدم لكَمْ اليوم بعض الوصفات الخاصة بوصلات الشعر من مواد طبيعية فِيْ كل منزل والتي لا تسبب أي ضرر لصحة الشعر مثل مستحضرات التجميل الكيماوية التي مع تكرار استخدامها تتلف الشعر وتجعله يتساقط أكثر، وهذه الوصفات مناسب لجميع أنواع الشعر ويمكن استخدامه من قبل الرجال والنساء.

وصفة الزبادي والثوم

يعتبر الثوم مكونًا طبيعيًا ممتازًا لشعر صحي لأنه يرطب الشعر وينعمه، ومن ناحية أخرى، يعمل الزبادي على تغذية الشعر وفروة الرأس وجعل الشعر ينمو بشكل أسرع. يحرك جيداً ويوضع الخليط على الرأس والشعر مع التدليك المستمر حتى تدخل المكونات إلى فروة الرأس وتتغلغل بين مسام الشعر، وتترك الخليط على الشعر لمدة 20 دقيقة، ثم يغسل الشعر بالماء والشامبو، يفضل استخدام شامبو الأطفال حتى يكون خالي من الكيماويات ويمكن تكرار هذه الوصفة مرة فِيْ الأسبوع.

وصفة جوز الهند وزيت الزيتون

يجب أن تحضر وعاء عميق، نضع 2 كولجادا من زيت الزيتون فوقها، نخلط المزيج جيداً، ثم نضع المكونات على نار خفِيْفة حتى تدفأ قليلاً، ثم نترك المزيج يبرد، ثم ضعي المزيج على الشعر مع تدليك جيد للشعر حتى الأطراف دلكي فروة الرأس جيداً واتركي الخليط لمدة 20 دقيقة وضعي منشفة ساخنة على الشعر حتى يمتص الشعر المزيج جيداً، ثم اغسليه بالماء والشامبو، ويمكن تكرار هذه الوصفة مرتين فِيْ الأسبوع وسيحصلين على شعر طويل.

وصفة البطاطس وزيت الخروع

هذه الوصفة رائعة ومثبتة لإطالة الشعر وزيادة كثافته، يجب عليك إحضار ملعقتين كبيرتين من البطاطس المهروسة وإضافة 3 ملاعق كبيرة من زيت الخروع وتخلط المكونات جيداً وتوضع الخليط على الشعر وتتجه مباشرة مع التدليك. فروة الرأس والشعر من البداية حتى الأطراف واتركي هذا الخليط لمدة 20 دقيقة، بعد دقيقة، اغسلي الشعر بالماء الدافئ وشامبو الأطفال.يمكن تكرار هذه الوصفة كل أسبوعين، وسترى النتيجة فورًا وستحصلين على وقت أطول وشعر أكثر كثافة.

وصفة المايونيز وزيت الحبة السوداء

يعتبر استخدام زيت الحبة السوداء من الزيوت المفِيْدة جدا والمغذية لفروة الرأس والشعر من الجذور حتى الأطراف، نقدم لكَمْ اليوم وصفة خاصة جدا لتغذية وإطالة الشعر وهِيْ وصفة المايونيز. وزيت الحبة السوداء حيث نأتي فِيْ وعاء عميق ونضع فِيْه ملعقتين كبيرتين من المايونيز ثم نضيف لهم ملعقتين كبيرتين من زيت الحبة نباركهم ثم نخلطهم جيداً حتى يختلطوا حتى يصبحوا متماسكين الخليط، ثم يوضع المزيج على الشعر من الجذور حتى الأطراف مع التدليك المستمر لمدة 20 دقيقة، ثم يغسل الشعر بالماء الدافئ والشامبو، ويفضل استخدام شامبو الأطفال الخالي من المواد الكيماوية، وتكرر هذه الوصفة مرة كل 7 أيام وستجد النتيجة بعد وقت التكرار الثاني.

وصفة الزنجبيل بمجموعة من الزيوت الطبيعية.

نقدم لك وصفة جديدة لنمو الشعر وإطالة وتغذية الوصفات، حيث يعمل الزنجبيل على تغذية الشعر من الجذور إلى الأطراف، والزنجبيل ينشط وينشط الدورة الدموية، وسنضيف مجموعة من الزيوت التي تعمل على إطالة الشعر وتغذيته، يجب عليك أحضر المكونات التالية

1- ملعقة كبيرة من مسحوق الزنجبيل الطازج.

2- ملعقة كبيرة زيت زيتون.

3- ملعقة كبيرة زيت الجوجوبا.

4- ملعقة كبيرة زيت جوز الهند.

يجب مزج المكونات مع مساج لمدة 5 دقائق وتركها فِيْ الشعر لمدة نصف ساعة، ثم شطف الشعر بالشامبو ويفضل شامبو الأطفال بدون مواد كيميائية، وتكرر هذه الوصفة مرتين فِيْ الأسبوع.

وصفة ماسك حَلْيب جوز الهند

من الوصفات المجربة والمغذية للشعر وصفة ماسك حَلْيب جوز الهند الذي يعمل على زيادة نمو الشعر وتغذيته بشكل ممتاز، وسنعرض لك خطوات صنع قناع حَلْيب جوز الهند للشعر. أو 6 ملاعق كبيرة من الحَلْيب، ثم نخفق المزيج جيداً ونضع الخليط على الشعر، ولكن الابتعاد عن فروة الرأس، ثم يترك لمدة ساعتين ثم يغسل بالماء والشامبو، ويفضل استخدام شامبو الأطفال بدون مادة كيميائية. منتجات