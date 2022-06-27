وصفات للتخلص من التجاعيد علاجات منزلية للتخلص من التجاعيد

وصفات للتخلص من التجاعيد – تؤدي عملية الشيخوخة الطبيعية إلى ظهور التجاعيد لدى الجميع، خاصة على الأجزاء المعرضة للشمس من الجسم، مثل الوجه والرقبة واليدين والساعدين.

تظهر التجاعيد بالنسبة لمعظم الناس بين سن 40 و 50 عندما يفقد الجلد رطوبته وسمكه. تلعب الوراثة أيضًا دورًا مهمًا في ظهور التجاعيد.

لكن يبدو أن التعرض لأشعة الشمس هو السبب الأكبر، خاصة في الأشخاص ذوي البشرة الفاتحة. يمكن أيضًا أن يكون سبب التجاعيد هو التدخين واتباع نظام غذائي غير متوازن.

يمكن أن تقلل كريمات الجلد التي تحتوي على الريتينويد المشتق من فيتامين أ ومضادات الأكسدة وبروتين يسمى الكولاجين التجاعيد الدقيقة وحتى نسيج الجلد ولونه.

لذلك، قبل زيارة الطبيب، قد ترغب في تجربة بعض العلاجات المنزلية، والتي ثبت علميًا أنها تحسن مظهر التجاعيد.

العلاجات الطبيعية للتجاعيد

# 1 الصبار

يحتوي الصبار على العديد من الخصائص العلاجية. تشير دراسة أجريت عام 2008 إلى أن تناول مكمل جل الصبار يوميًا يقلل بشكل كبير من ظهور التجاعيد في 90 يومًا فقط.

في دراسة أخرى، وجد العلماء أن تطبيق هلام الصبار على الجلد يقلل بشكل كبير من ظهور التجاعيد ويضيف أيضًا الكولاجين والجلد الرطب.

# 2 وصفات للتخلص من التجاعيد قناع الموز

يحتوي الموز على زيوت وفيتامينات طبيعية يمكن أن تعزز صحة الجلد.

يوصي الخبراء بوضع معجون الموز على الجلد اهرس ربع حبة الموز حتى تصبح عجينة ناعمة. ضعي طبقة رقيقة من معجون الموز على بشرتك واتركيها لمدة 15-20 دقيقة قبل شطفها بالماء الفاتر.

# 3 وصفات للتخلص من التجاعيد سوبرفوودس

غالبًا ما يشار إلى الأطعمة الغنية بالمغذيات المعززة للصحة باسم “الأطعمة الخارقة”. هناك العديد من الأطعمة الخارقة التي يبدو أنها تمنع التجاعيد وتحسن الصحة العامة.

وجد العلماء الذين فحصوا النظم الغذائية لكبار السن من الرجال والنساء الهولنديين أن الرجال الذين يتبعون عادات غذائية صحية لديهم تجاعيد أقل.

في نفس الدراسة، كان لدى النساء اللواتي تناولن المزيد من الفاكهة تجاعيد أقل من اللواتي تناولن المزيد من اللحوم والوجبات السريعة.

يمكن أن تساعد العديد من الأطعمة الخارقة، مثل هذا الموجود في القائمة التالية، في تقليل ظهور التجاعيد

خرشوف

محامي

بذور الشيا

قرفة

بياض البيضة

زنجبيل

ميسو

جريش

سمك السالمون

السردين

بطاطا

طماطم

عين الجمل

# 4 بياض البيض

في حين أن بياض البيض قد يساهم في تحسن طفيف في مظهر الجلد، فإن الطبقة الرقيقة التي تفصل بياض البيض عن القشرة تكون أكثر فعالية.

في دراسة واحدة من المصادر، أدى استخدام كريم غشاء البيض إلى تقليل عمق التجاعيد بشكل كبير وزيادة إنتاج الكولاجين، مما يجعل الجلد أكثر نعومة ومرونة.

يجب على الأشخاص الذين يعانون من حساسية تجاه البيض تجنب استخدامها لعلاج التجاعيد.

# 5 وصفات للتخلص من التجاعيد الزيوت العطرية

يمكن أن يساعد تطبيق كميات صغيرة من الزيوت الأساسية الممزوجة بزيت ناقل على التجاعيد في تقليلها. غالبًا ما تستخدم الزيوت العطرية في تركيبات محددة تشفي الجلد دون أن تسبب تهيجًا، طالما أنها مخففة بزيت ناقل.

بعض الزيوت الأساسية التي يمكن أن تساعد في تحسين مظهر التجاعيد عند استخدامها في تركيبات مختلفة مع مادة حاملة تشمل

زوايا

بذور الجزر

كلاري حكيم

عطور

الجيرانيوم

بذور العنب

ذهبت الشمس

الجوجوبا

الخزامى

زهر البرتقال

قنبلة يدوية

الوردة

إكليل الجبل

خشب الصندل

يلانغ يلانغ

يعاني بعض الأشخاص من حساسية تجاه الزيوت العطرية شديدة التركيز. قبل استخدام الزيت العطري، قم باختبار البقعة

ضع كمية صغيرة على معصمك وانتظر 24 ساعة. تجنب استخدامه إذا كنت تعاني من احمرار أو حرقان أو لاذع.

# 6 التدليك

كثير من الناس يستخدمون التدليك لمنع وتقليل التجاعيد. وجد الباحثون أن استخدام مدلك الوجه يمكن أن يساعد في منع التجاعيد عن طريق زيادة البروتينات التي تحافظ على نعومة الجلد.

يقول الخبراء إن تدليك الوجه يوميًا لمدة ثلاث إلى خمس دقائق بالأصابع يمكن أن يكون له نفس التأثيرات على الجلد. يمكن أن يقلل أيضًا من الإجهاد، والذي يمكن أن يؤدي أيضًا إلى ظهور التجاعيد.

تقدم العديد من المنتجعات الصحية وصالونات التدليك تدليك الوجه. في المنزل، يمكنك تدليك وجهك عن طريق الضغط بقوة بأصابعك على جوانب وجهك وتحريكها في حركات دائرية.

# 7 وصفات للتخلص من التجاعيد زيت الزيتون

تشير الأبحاث إلى أن تناول زيت الزيتون يمكن أن يحمي البشرة من ظهور التجاعيد الجديدة. يحتوي زيت الزيتون ومشتقاته مثل السيقان والأوراق على مركبات يمكنها زيادة مستويات الكولاجين في الجلد.

في دراسة أجريت عام 2001، كان الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا غنيًا بزيت الزيتون أقل عرضة للتجاعيد من الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا غنيًا باللحوم ومنتجات الألبان والزبدة.

وجد الباحثون أيضًا أن الخضروات، مثل البروكلي والطماطم والبقوليات، مثل العدس والفاصوليا، قد يكون لها تأثير وقائي مماثل ضد التجاعيد.

يمكن أن تكون كل هذه الأطعمة جزءًا من نظام غذائي صحي، لذلك من الآمن لمعظم الناس تناولها. لكن كن حذرًا واقرأ الملصقات إذا كنت تعاني من الحساسية.

# 8 موضعي فيتامين ج

فيتامين سي هو أحد مضادات الأكسدة التي تساعد على إنتاج الكولاجين في الجلد. يوجد بشكل طبيعي في العديد من الفواكه والخضروات، مثل ورد الورد والفلفل الحار والجوافة واللفت.

يمكن أن يساعد تطبيق هلام موضعي يحتوي على فيتامين سي في تحسين مظهر التجاعيد وغيرها من علامات أضرار أشعة الشمس على الجلد.

في دراسة صغيرة عام 2008، قام 10 أشخاص بوضع هلام فيتامين سي على جانب واحد من وجههم وهلام بدون مكونات إضافية على الجانب الآخر.

أظهر جميع الأشخاص في الدراسة علامات أقل للتجاعيد وأضرار أشعة الشمس على جانب وجههم المعالج بفيتامين سي.هلام فيتامين سي يرطب الجلد ويزيد من إنتاج الكولاجين ويقلل من الالتهابات.

# 9 وصفات للتخلص من التجاعيد المعادن

مثل الفيتامينات، المعادن هي مغذيات دقيقة توجد في الأطعمة التي تتناولها والتي يحتاجها جسمك بكميات صغيرة. تساعد المعادن الموجودة في الجلد على ترشيح ضوء الشمس وتعزيز الشفاء ومنع الضرر.

يعتبر الزنك والسيلينيوم من المعادن المهمة بشكل خاص لصحة الجلد. يمكن أن يؤدي استخدام كريم موضعي يحتوي على الزنك والسيلينيوم إلى منع بعض الأشعة فوق البنفسجية، مما يساعد على حماية الجلد من أضرار أشعة الشمس التي تسبب التجاعيد.

قد توفر المكملات التي تحتوي على السيلينيوم نفس التأثيرات الوقائية. ومع ذلك، إذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا صحيًا، فمن المحتمل أن تحصل على ما يكفي من الزنك والسيلينيوم.

يمكن العثور على الزنك في

المحار

فاصوليا

لوز

جريش

بازيلاء

جبنه

تشمل الأطعمة التي تحتوي على كميات أعلى من السيلينيوم ما يلي

بذور عباد الشمس

زبادي

سبانخ

جريش

موز

استهلاك الكثير من الزنك والسيلينيوم يمكن أن يضر بصحتك، لذا تحدث إلى طبيبك قبل إضافة أي مكملات إلى نظامك الغذائي.

10 وصفات للتخلص من التجاعيد البروبيوتيك والزبادي

تشير الأبحاث إلى أن البروبيوتيك المستهلكة بانتظام، مثل تلك الموجودة في الزبادي أو التي تباع كمكملات، يمكن أن تقلل من ظهور التجاعيد وتعزز صحة الجلد بشكل عام.

في إحدى الدراسات التي أجريت على الحيوانات، طورت الفئران الأكبر سنًا التي تتغذى على الزبادي بروبيوتيك جلدًا ومعطفًا أكثر صحة من الفئران التي لم تفعل ذلك. في الدراسات البشرية، لاحظ الباحثون أن تطبيق البروبيوتيك على الجلد يساعد في جعله أكثر مقاومة للضغوط مثل أشعة الشمس.

# 11 غطاء وسادة من النحاس المؤكسد

يمكن أن يكون منع وتقليل التجاعيد أمرًا بسيطًا مثل اختيار كيس نوم. يحتوي الحرير على البروتين وهو مضاد للحساسية، لذا فهو لطيف على البشرة. غطاء وسادة أكسيد النحاس يمكن أن يقلل الخطوط الدقيقة على الجلد.

العلاج الطبي

إذا كنت قلقًا بشأن مظهر بشرتك، فقد ترغب في زيارة طبيب متخصص في الأمراض الجلدية (طبيب الأمراض الجلدية) لمزيد من العلاج.

سيقوم طبيب الأمراض الجلدية بفحص بشرتك بصريًا. قد يطرحون عليك أسئلة حول صحتك ونمط حياتك، مثل ما إذا كنت تقضي الكثير من الوقت في الشمس أو ما إذا كنت تدخن.

تتضمن بعض العلاجات التي قد يوصي بها طبيب الأمراض الجلدية للتجاعيد ما يلي

وصفة طبية من الرتينويدات فيتامين أ الموضعي

مضادات الأكسدة الموضعية وصفة الكولاجين

الكريمات المضادة للتجاعيد

الليزر

العلاج بمصدر الضوء والترددات الراديوية

مقشر كيميائي

بوتوكس

حشو الأنسجة الرخوة (الجلد)

تقنيات شد الجلد مثل التقرح

الجراحة التجميلية للوجه

ما الذي يسبب التجاعيد

سبب ظهور التجاعيد هو التقدم في السن. مع تقدمنا ​​في العمر، تصبح البشرة أضعف بشكل طبيعي وأقل ترطيبًا وأقل مرونة، مما يتسبب في تكون التجاعيد.

تشمل الأسباب الأخرى ما يلي

التعرض للأشعة فوق البنفسجية (أشعة الشمس)

التدخين

انظر، ابتسم، عبوس

منع التجاعيد

على الرغم من أن علاج التجاعيد يمكن أن يحسن مظهر البشرة، فإن أفضل طريقة لمنع التجاعيد هي حماية بشرتك من أشعة الشمس.

قلل من الوقت الذي تقضيه في الهواء الطلق في الأيام المشمسة، وارتدِ ملابس واقية مثل قبعة وأكمام طويلة، واستخدم واقيًا من الشمس مع عامل حماية من الشمس لا يقل عن 30 عندما تكون بالخارج.

تؤثر اختيارات نمط الحياة أيضًا على مظهر بشرتك. ضع مرطبًا على بشرتك بانتظام للمساعدة في الحفاظ عليها رطبة حتى تبدو في أفضل حالاتها. تجنب التدخين، لأنه يمكن أن يجفف بشرتك ويجعدك.

اتباع نظام غذائي صحي غني بالفواكه والخضروات الطازجة وقليل من الأطعمة المصنعة لتقليل خطر التجاعيد.