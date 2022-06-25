وصفات لمستحضرات تجميل منزلية مع زيت أركان

وصفات مستحضرات التجميل المصنوعة منزليًا بزيت الأرغان – ماذا عن استكمال مستحضرات التجميل المعتادة بمنتجات منزلية الصنع بمكونات طبيعية 100٪ نقدم لكم ثلاث وصفات لمستحضرات التجميل المصنوعة في المنزل من زيت الأرجان الاقتصادي والبيئي!

مرطب زيت الأرغان

يُعرف زيت الأركان بأنه قاعدة مغذية ممتازة، وسوف يرطب جسمك. جميع المكونات التي تحتاجها متوفرة تجاريًا وفي الصيدليات!

في وعاء، اسكبي 15 مل من زيت الأركان وأضيفي 3 جم من شمع الاستحلاب، وهذا سيسمح لك بخلط الزيت والمكونات التالية مع جعل المرطب كريميًا.

سخني المزيج في غلاية مزدوجة على نار خفيفة.

في وعاء آخر، اخلطي 25 مل من الماء، وماء عطري له نفس خصائص الزيوت العطرية، و 5 غ من جل الصبار.

ضعي هذه الحاوية أيضًا في حمام ماري على نار خفيفة.

بمجرد وصول المستحضرين إلى درجة حرارة حوالي 65 درجة، فهذا يعني أنه بمجرد أن يصبحا سائلين للغاية، أزلهما من الحرارة.

يُسكب مزيج الصبار والمكونات الهيدروليكية برفق في مزيج زيت الأرغان والشمع، ويُخفق بقوة للحصول على قشدة سميكة.

ثم أضف 0.3 مل من مادة حافظة، مثل فيتامين هـ أو مستخلص بذور الجريب فروت.

سيسمح لك ذلك بالحفاظ على الكريم فعالًا وصحيًا لعدة أشهر.

أخيرًا أضف 0.25 مل من زيت اللافندر الأساسي و 0.25 مل من زيت البرتقال المر.

امزج كل شيء للحصول على كريم ناعم ومتجانس وصبه في وعاء نظيف.

ضع المرطب في مكان بارد، بعيدًا عن الضوء والرطوبة.

فرك محلي الصنع

من المهم في أي موسم التقشير حتى تبقى بشرتك خالية من العيوب، ولا سيما للحفاظ على نعومتها! إليك وصفة أخرى لمستحضرات التجميل محلية الصنع

لعمل مقشر منزلي، اخلطي 4 ملاعق كبيرة من العسل و 3 ملاعق كبيرة من السكر الأبيض و 2 ملاعق كبيرة من زيت الأركان و 20 قطرة من زيت البرتقال الأساسي.

في النهاية يضاف السكر أو زيت الأركان للحصول على القوام المطلوب.

يمكن الآن تنظيف بشرتك بمقشر لطيف وطبيعي!

وصفات مستحضرات التجميل المصنوعة منزلياً بزيت الأركان مرطب الشفاه

لعمل مرطب شفاه طبيعي، لا شيء أفضل من الجمع بين زيت الأرغان وزبدة الشيا

ابدأ بإذابة 20 جرامًا من زبدة الشيا في حمام ماري على درجة حرارة منخفضة.

بمجرد ذوبان زبدة الشيا، اخلطي 20 مل من زيت الأركان. ثم أضف 5 مل من ماء الورد و 5 قطرات من زيت الفانيليا العطري.

اسكبي المستحضر بحذر في برطمان نظيف وفارغ، ثم اتركيه في الثلاجة لمدة 6 ساعات حتى يصلب البلسم. مرطب الشفاه المصنوع منزليًا جاهز الآن، وشفتيك في انتظارك لتدللي نفسك!

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