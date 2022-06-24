وصفات مستخلصة و مغلية لراحتك

نزلات البرد والإجهاد والتعب واحتباس الماء … للنباتات القدرة على علاج العديد من الأمراض، كبيرة كانت أم صغيرة.

وتجعلك نحيفة وجميلة! بفضل وصفات الجمال لدينا، اكتشف كل فوائد النباتات في كوبك خلاصة أو مغلي!

النباتات التي تفيدنا

منذ 2500 عام، أشاد ابن سينا ​​، أبو الطب، بخصائص الشفاء للنباتات. حتى اليوم، يتم إنتاج ما يقرب من 25 ٪ من الأدوية في قاعدتها.

للاستمتاع بفوائد النباتات في المنزل، لا شيء مثل شاي الأعشاب الجيد أو مغلي! إنه سهل وفعال واقتصادي.

يتم الحصول عليها عن طريق نقع النباتات والزهور والجذور في الماء الساخن، فهي توفر مجموعة من الفوائد في العديد من الحالات الإجهاد، والتعب، والقلق، والتصريف، والتنحيف، والجمال الطبيعي للبشرة.

النباتات وفضائلها

قبل الشروع في وصفة الجمال، اختر النباتات التي تناسب احتياجاتك. لقد جمعنا لك فضائل النباتات الأكثر شيوعًا. لا تتردد في الجمع بينهما! يمكنك الحصول عليه بسهولة من الحديقة أو المعالج بالأعشاب.

هيذر لها خصائص مُنقية ومُدرّة للبول.

البابونج يساعد على الهضم ويحارب الأرق. الحكة بلسم للروماتيزم.

الخشخاش يهدئ السعال والجهاز التنفسي.

الزنجبيل يساعد في محاربة الغثيان ومشاكل الدورة الدموية.

النعناع يهاجم التشنجات والغثيان والانتفاخ والآلام الشديدة الأخرى.

نبات القراص يعمل ضد حب الشباب والنزيف.

البقدونس ينظم الشهية ويحارب السيلوليت.

الروزماري ينشط الدماغ، ويساعد في التغلب على الإجهاد والتعب.

الزعتر مقوي ومضاد للالتهابات ومطهر.

الزيزفون يعمل ضد العصبية واضطرابات الجهاز الهضمي ونزلات البرد.

رعي الحمام مثالي في حالة صعوبة الهضم والدوخة والروماتيزم.

شاي الأعشاب أو مغلي كيف يعمل

يتوفر لك الآن طريقتان للاستهلاك مغلي شاي الأعشاب. يتم الحصول على الأول عن طريق نقع النباتات الجافة أو الطازجة لمدة 5 إلى 10 دقائق في ماء ساخن أو حتى مغلي. والثاني، من ناحية أخرى، يتمثل في رمي الأجزاء الصلبة من النباتات (الجذور، اللحاء، السيقان، إلخ) في الماء البارد، ثم غليها في قدر لمدة 2 إلى 5 دقائق. قم بتصفية المشروب قبل تناوله. انه جاهز !

وإليكم الوصفات الأساسية للجمال في حالة جيدة وفي جميع الأحوال

وصفة الجمال # 1 شاي أعشاب شتوي خاص – مثالي لمحاربة الجراثيم

المقادير

1 ج. الزعتر (منشط ومضاد للالتهابات ومطهر)

1 ج. إشنسا (يحفز جهاز المناعة)

25 غ من أوراق الأوكالبتوس (مفيدة للجهاز التنفسي وتقوي جهاز المناعة)

قطرتان من زيت الليمون العطري (بخصائص مطهرة ومضادة للجراثيم)

1 ج. العسل (يساعد في علاج أمراض الجهاز التنفسي)

تحضير

يُغلى لتر من الماء ويُغلى بالزعتر وأوراق إشنسا والأوكالبتوس. اتركه على نار خفيفة لمدة 20 دقيقة. ضعي كل شيء في الدرج وأضيفي العسل والليمون العطري. للاستهلاك دون اعتدال!

وصفة الجمال رقم 2 شاي أعشاب للتخلص من السموم – مثالي بعد الوجبات الثقيلة

المقادير

1 ج. الهندباء (يساهم في حسن سير الكبد والمرارة)

1 ج. إكليل الجبل (مثالي لتصريف السموم من الجسم)

1 ج. ينبع الكرز (يسهل ماء الكلى)

عصير الليمون (يحفز إنتاج الأحماض الهضمية ونشاط عضلات المعدة)

تحضير

تخلط جميع المكونات في 250 مل من الماء البارد. اغلي المزيج واتركه ينقع. اشرب هذا الشاي العشبي عدة مرات في اليوم لإبراز قوة استنزاف المنتجات المختلفة.

* يمكنك تجفيف جذوع الكرز بنفسك أو شرائها من متجر الأطعمة الصحية.

نصيحة إضافية

يمكن أن تتدهور الأوراق والزهور والسيقان واللحاء والجذور بسهولة. دليل للتحقق من حفظ المكونات النشطة ورائحتها إذا لم تعد رائحتها رائحتها، فإنها لم تعد فعالة. لتجنب ذلك، احتفظ بها بعيدًا عن الضوء، في أكياس ورقية أو حاويات غير محكمة الإغلاق (اصنع ثقوبًا صغيرة في الغطاء).