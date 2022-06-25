وصفات منزلية طبيعية لعلاج التصبغات

العلاجات المنزلية الطبيعية للتصبغ – تصبغ الجلد هو حالة مزعجة يمكن أن تسبب ظهور بقع داكنة أو بقع أغمق من لون الجلد الطبيعي. هناك وصفات منزلية لتوحيد لون البشرة وتقليل ظهور البقع الداكنة. في الاعلى.

العلاجات المنزلية للتصبغ

البصل الأحمر يستخدم لتفتيح البشرة والندبات حيث يعمل البصل كمقشر وتفتيح البقع.

الشاي الأخضر مستخلص الشاي الأخضر له تأثير في القضاء على التصبغ عند وضعه على الجلد. ينقع كيس شاي أخضر في ماء مغلي لمدة خمس دقائق، ثم يترك ليبرد ويفرك به التصبغ، وتكرر هذه الطريقة مرتين في اليوم.

ماء الشاي الأسود ماء الشاي الأسود يخفف البقع الداكنة ويستخدم مرتين في اليوم لمدة أربعة أسابيع، وتضاف ملعقة كبيرة من أوراق الشاي الأسود الطازج إلى كوب من الماء المغلي لمدة ساعتين، ثم يصفى الماء وقطعة من القطن. ينقع فيه ويوضع على التصبغ.

عرق السوس يحتوي مستخلص عرق السوس على مكونات تقلل التصبغ الناتج عن الكلف والتعرض للشمس. الحليب يقلل الحليب والزبادي بشكل فعال من تصبغ الجلد. لأنها تحتوي على حمض اللاكتيك.

معجون الطماطم من الأفضل استخدام معجون الطماطم الغني بالليكوبين – أحد مضادات الأكسدة التي تحمي الجلد – يوميًا لمدة 12 أسبوعًا لرؤية النتائج.

عصير الليمون يوضع عصير الليمون مباشرة على البشرة باستخدام كرة قطنية، ثم يغسل ويستخدم لتفتيح البشرة. العسل يخلط العسل مع الملح أو السكر لعمل مقشر، حيث يساعد على تفتيح لون البشرة.

البطاطس تشتهر بخصائصها المضادة للتصبغ، حيث يتم استخدامها عن طريق فرك شريحة من البطاطس على المناطق المصابة بحركات دائرية لمدة 10 دقائق، ثم غسل الوجه بالماء الفاتر.

علاجات منزلية طبيعية للتصبغ

و