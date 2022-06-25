وصفات وخلطات جهنمية لتنظيف المطبخ من الدهُون تحافظ على ايديكي

تعاني الكثير من النساء من تراكَمْ الدهُون فِيْ المطبخ، لذلك يرغبن فِيْ معرفة الوصفات والخلطات المختلفة التي ستساعدهن على التخلص من هذه الدهُون من المطبخ، حيث تعلم كل النساء أن وصفات التخلص من الدهُون من أفضل الطرق للتخلص من الدهُون. يزيل كل البقع الصعبة و الصعبة و كثير منهم يفعل ذلك. شراء العديد من المواد من الخارج تكون جاهزة لتنظيف الشحوم ولكنها غير مجدية أو مفِيْدة، لذلك يلجأون إلى معرفة المكونات الطبيعية والآمنة، وفِيْ نفس الوقت تكون ذات فائدة وفائدة، وتعطي نتائج فعالة من أول مرة وإلى انخفاض الأسعار والتكاليف مع المكونات الطبيعية.

مكونات وصفة الخل الأبيض والليمون

كوب من الليمون

كوب خل أبيض.

طريقة تحضير الوصفة

لتحضير هذه الوصفة، من الضروري أولاً مزج الليمون والخل الأبيض، ثم الاستمرار فِيْ التقليب بينهما حتى يتجانسوا.

ثم يمكنك بسهُولة إزالة البقع.

مكونات أخرى لتنظيف شحوم المطبخ

القليل من الملح

كحول

طريقة تحضير الوصفة لتنظيف الدهُون

بادئ ذي بدء، فِيْ حالة تراكَمْ الشحوم على مناطق جلوس قماش المطبخ، يمكن إزالتها عن طريق خلط الملح والكحول بنسبة 4 1، حيث يجب أن تكون هذه النسبة كبيرة من الكحول.

ثم يتم غمس قطعة من القماش فِيْ المحَلْول المراد إنتاجه.

ثم يتم حك مناطق تراكَمْ الدهُون، وعند الانتهاء، يتم تنظيف بقايا الملح إن وجدت، ثم يتم تمرير قطعة قماش مبللة فوق المنطقة.

مكونات لتحضير خليط لتنظيف شحوم المطبخ

بيكربونات الصوديوم “3 ملاعق كبيرة”.

الماء “كوب واحد فقط”.

طريقة تحضير الوصفة

صودا الخبز لها تأثير قوي وفعال للغاية فِيْ تنظيف جميع الدهُون الموجودة فِيْ المطبخ، وفِيْما يلي خطوات تحضير خليط صودا الخبز

فِيْ البداية، اخلطي صودا الخبز والماء.

بعد ذلك، قم بتغطية المنطقة المتسخة بالمحَلْول السابق الذي قمت بإعداده.

امسح المنطقة برفق لإزالة البقع.

أخيرًا، بعد إزالة البقعة، يجب غسل المنطقة جيدًا بالماء النظيف.

خطوات لقتل النمل ومنعهم من دخول المنزل

وهذه أهم خطوات القضاء على النمل فِيْ المنزل

يجب أولاً إصلاح الجدار من الرطوبة وكذلك إصلاح تسربات المياه فِيْ المنزل.

إضافة شرائح الخيار عند مداخل المنزل أمر مذهل للتخلص من النمل لأن النمل لا يحب الخيار.

يضاف إلى ذلك أن رسم الخطوط بالغبار على الجدران يقضي على النمل، لأن النمل يكره التصاق أقدامهم بشيء ما.

إذا وجدت بقع شحوم صلبة وقوية على الجدران أو على جوانب أدوات المطبخ، فمن الأفضل استخدام كريم مرتبط بإزالة الشحوم، بدلاً من استخدام مزيل الشحوم السائل، إلى جانب الكريم له العديد والعديد من الخصائص التي تساعدك على نظف بقوة.